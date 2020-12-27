12月闖23天！共機上午再侵我西南空域　累積廣播驅離59次

▲運8反潛（同型機），圖僅為示意。（資料照／國防部提供）

政治中心／綜合報導

共機近期連續襲擾我國鄰近空域，27日上午11時許又進入我西南空域，我空軍照例廣播驅離，這次是12月累計進入我空域的第23天。

軍事迷粉絲專頁「台灣西南空域」揭露，根據廣播記錄，中共軍機27日上午11時45分進入我ADIZ（西南空域），高度3000公尺，我空軍在空警戒並廣播驅離。

「台灣西南空域」統計，本月累計進入我空域23天，本月廣播驅離紀錄共計59次。不過，27日共機擾我空一事，尚未獲得國防部證實。