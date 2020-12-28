搬家撈出1本空白支票　小開爽開10張破百萬！害爸媽一起挨告

▲公司小開搬家發現整疊空白支票，拿去到處開票，害得爸媽一起挨告詐欺等罪。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

台北某有線電視系統業者李姓小開，在搬家時發現一整本空白的公司支票，李男如獲至寶，拿去到處開票作為投資黃金、擔保之用，後來被公司發現，馬上申請掛失止付，李男被控涉嫌侵占等罪，連擔任過公司前後任董事長的父母都一起被告，台北地檢署28日依偽造有價證券等罪起訴李男，李男父母因不知情等理由獲不起訴。

檢警查出，這家在台北市擁有廣大客戶群的系統業者，先前由李男的母親擔任董事長，後來改為李男的父親接任時，李母把公司的物品打包帶回家，連帶把1整本公司支票和公司大小章也帶走。

▲台北地檢署認為小開亂開支票涉嫌偽造有價證券，但無事證顯示他的父母知情 。（圖／取自免費圖庫pixabay）

2018年間，李家搬家，30多歲的李男無意間發現這本支票，拿去連開了近10張金額破百萬的支票給別人，當作合夥投資黃金或者擔保使用，由於公司發現有支票本遺失，向銀行掛失並辦理止付，拿到李男開票的生意夥伴要去兌現時遭退票，生意夥伴控告李男涉嫌詐欺，全案因此爆發。

檢察官調查，李母把空白支票和大小章拿回家後，始終沒有使用過，即使兒子給過她1張空白支票用來繳交獅子會會費，她也只蓋了私章，而不是公司大小章，根本無法兌現，可見當初李母真的很可能在不知情的情形下，不慎把公司票帶走，事後也沒意識到會用到這些公司票，應無犯意，也無事證顯示李男父親知情。

至於李男則是坦承發現這些公司支票後，未經父母的公司同意，就私自盜用公司大小章開票，被檢察官依偽造有價證券、竊盜等罪提起公訴。

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