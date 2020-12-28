　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

搬家撈出1本空白支票　小開爽開10張破百萬！害爸媽一起挨告

▲▼支票示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲公司小開搬家發現整疊空白支票，拿去到處開票，害得爸媽一起挨告詐欺等罪。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

台北某有線電視系統業者李姓小開，在搬家時發現一整本空白的公司支票，李男如獲至寶，拿去到處開票作為投資黃金、擔保之用，後來被公司發現，馬上申請掛失止付，李男被控涉嫌侵占等罪，連擔任過公司前後任董事長的父母都一起被告，台北地檢署28日依偽造有價證券等罪起訴李男，李男父母因不知情等理由獲不起訴。

檢警查出，這家在台北市擁有廣大客戶群的系統業者，先前由李男的母親擔任董事長，後來改為李男的父親接任時，李母把公司的物品打包帶回家，連帶把1整本公司支票和公司大小章也帶走。

▲▼ 簽名 。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲台北地檢署認為小開亂開支票涉嫌偽造有價證券，但無事證顯示他的父母知情 。（圖／取自免費圖庫pixabay）

2018年間，李家搬家，30多歲的李男無意間發現這本支票，拿去連開了近10張金額破百萬的支票給別人，當作合夥投資黃金或者擔保使用，由於公司發現有支票本遺失，向銀行掛失並辦理止付，拿到李男開票的生意夥伴要去兌現時遭退票，生意夥伴控告李男涉嫌詐欺，全案因此爆發。

檢察官調查，李母把空白支票和大小章拿回家後，始終沒有使用過，即使兒子給過她1張空白支票用來繳交獅子會會費，她也只蓋了私章，而不是公司大小章，根本無法兌現，可見當初李母真的很可能在不知情的情形下，不慎把公司票帶走，事後也沒意識到會用到這些公司票，應無犯意，也無事證顯示李男父親知情。

至於李男則是坦承發現這些公司支票後，未經父母的公司同意，就私自盜用公司大小章開票，被檢察官依偽造有價證券、竊盜等罪提起公訴。

療癒！紓壓！心訣大公開

ET快訊
婚宴錄影師「喝酒水、嗑桌菜」！新郎氣炸趕人　公司回應超傻眼
台大雙博士進台積電「紅爆表特板」　網酸靠爸！本尊現身了
癡情男自曝「噴160萬養女友」　她現身打臉
峮峮哭了！5年約定「希望更勇敢」　KID心疼：很難交男友
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

劣警看上毒蟲女友！多次亂摸、約砲被放鳥...濫用職權遭重判8年10月

大樓管委會爆財務糾紛　總幹事PK住戶！棍棒、安全帽齊飛

人夫打開電郵看到綠光照　妻哀求：我錯了...離婚後翻臉反告

網友爆台中「五寶爸」用善款改車、買哀鳳　妻：根本沒車可改

19歲男車被拖吊求借錢！她好心掏1千遭不讀不回　一查才知是騙局

疫情影響直播業績成本看漲　知名直播主逆勢抽500萬大獎回饋粉絲

聊色偷存私密照！軍人想進一步慘被放鳥　惱羞上傳色情網站：恭喜你

涉掏空遠航35.9億…張綱維嘆「癌末母不能等」求交保　遭延押2月

搬家撈出1本空白支票　小開爽開10張破百萬！害爸媽一起挨告

快訊／台中梧棲漁港「1女墜海」！救起時無呼吸心跳　送醫搶救中

少時太妍、VIXX RAVI驚爆熱戀中！　聖誕節約會被拍

台中騎士夜闖國道遭輾淪「屍塊」信用卡曝身分3駕駛報案受調查

魏如萱唱一半Lulu中空裝衝出來　見鬼鬼dancer驚：我看到他們下面

日本鎖國！禁止外國人入境　直到2021年1月底為止

早起曬衣！驚見老公躲陽台吸貓　臉埋毛毛肚裡...她愣：在幹嘛啦

吳宗憲7PUPU「聖誕節全家排擠」　遇低潮：盡父親責任最後一天...

梁靜茹《分手快樂》開口忍不住哭了..　小巨蛋全場合唱！她鞠躬道謝

27日涼爽舒適北東有短暫降雨　寒流周三報到「跨年凍至10度↓」

奴才狂盧店長柴喊「謝謝光臨」！ 牠敷衍汪4聲...親友仍嗨翻：厲害

台南機車騎士「一路左切」遭撞飛5米　送醫搶救不治

劣警看上毒蟲女友！多次亂摸、約砲被放鳥...濫用職權遭重判8年10月

大樓管委會爆財務糾紛　總幹事PK住戶！棍棒、安全帽齊飛

人夫打開電郵看到綠光照　妻哀求：我錯了...離婚後翻臉反告

網友爆台中「五寶爸」用善款改車、買哀鳳　妻：根本沒車可改

19歲男車被拖吊求借錢！她好心掏1千遭不讀不回　一查才知是騙局

疫情影響直播業績成本看漲　知名直播主逆勢抽500萬大獎回饋粉絲

聊色偷存私密照！軍人想進一步慘被放鳥　惱羞上傳色情網站：恭喜你

涉掏空遠航35.9億…張綱維嘆「癌末母不能等」求交保　遭延押2月

搬家撈出1本空白支票　小開爽開10張破百萬！害爸媽一起挨告

快訊／台中梧棲漁港「1女墜海」！救起時無呼吸心跳　送醫搶救中

2021新年限定美妝報到！ BB「五花肉高光」浮雕夢幻花紋、青春露紅配金太搶眼

2020回顧》周天瑋／悲劇英雄2020，弱勢總統2021

劣警看上毒蟲女友！多次亂摸、約砲被放鳥...濫用職權遭重判8年10月

快訊／大貓熊寶寶「圓寶」29日上班啦！　戴口罩、抽號碼牌進場

羅小白罕見合體老公表演！　挺孕肚開心公布「寶寶性別」

《神力女超人》確認拍第3集！導演暗示：豹女會回歸

高冷醫生精神分裂變殺人魔！　《檢法男女2》魯敏宇正邪人格秒切換

日本進入鎖國！傳染病理專家曝慘況：重症病床爆滿

婚宴錄影師狂喝酒水、佔賓客座嗑桌菜！新郎氣炸掏3千趕人　公司回應

公股行庫紛紛響應「國家融資保證機制」　華銀、合庫各自出資近3億元

印尼恐怖「血蘭花」吞人！　村民剖開5M巨蟒驚現失蹤農夫

社會熱門新聞

拾荒婦月收僅3K　火燒2車面臨百萬賠償

女教練陪睡吸客！顏值身材決定勝負　他買課為「相親」

發燒搭救護車送醫！他到院才喊：曾跟隔離者接觸

女大生圖書館遭噴精　校方：只是惡作劇

男拿吸管搶劫　超商員：你確定嗎

快訊／騎士上國1遭輾斃！屍塊四散　聯結車爆胎

騎士遭輾爆！家屬靠信用卡認屍

台南無照少女雙載擦撞機車　情侶1死1重傷

相差46歲！乾爹醫院廁所性侵乾女兒　親媽見這幕傻了

直銷大亨人間蒸發！嘴砲遭水電工虐殺　日曆留關鍵數字

即／國道三號龍井段「聯結車翻覆」！

台南廢棄家具工廠全面燃燒

台南機車騎士一路左切遭撞飛5米　送醫不治

貧父賣推車籌女兒醫藥費被罵爆　真相大逆轉

更多熱門

相關新聞

她一人吃飯暫離席！餐點竟被陌生人吃光

她一人吃飯暫離席！餐點竟被陌生人吃光

位子被人占走，連早餐也被吃掉！一名女子日前到外面過夜，早上在旅館內用餐，夾完餐點就放在座位上暫時離開，想不到回來竟發現有陌生的一家人坐在她位子上，爸爸甚至正拿著餐具享受她的早餐，離譜景象讓人忍不住直呼「超沒水準的啊⋯」。

他鏘手機沒事...不該把對方大頭貼改成「動態圖」

他鏘手機沒事...不該把對方大頭貼改成「動態圖」

5屁孩大鬧家樂福「偷喝飲料還放回」1男被送辦

5屁孩大鬧家樂福「偷喝飲料還放回」1男被送辦

21歲護理師拔管　母淚支票超大張：像中獎

21歲護理師拔管　母淚支票超大張：像中獎

她靠北市場早餐賊　意外釣出一顆爛西瓜

她靠北市場早餐賊　意外釣出一顆爛西瓜

關鍵字：

小開支票公司支票大小章偽造有價證券竊盜空白支票

讀者迴響

熱門新聞

梁靜茹唱一半「突情緒崩潰癱地」　哭到站不起來

學霸挖好股　50萬入市滾存2000萬

辛龍「已離開吳宗憲公司」　憲哥不再提他

一家7口窄屋曝！父買布丁慶生　孩暖拒

疫情升級　101首度取消跨年派對

莎賓娜宣布結婚　老公是電商巨頭

黑男東區配對　是百萬超兇女神！

吳宗憲火大「看新聞才知Sandy辦耶誕趴」：不再當盡責父親

小嫻夜市擺攤「金剛也加入了」！民眾到恆春捧場

陳建州深夜連續道歉4次！

鍾明軒點名「統領誠品店員不專業」！

快訊／華航返台　有症狀暴增至5人

拾荒婦月收僅3K　火燒2車面臨百萬賠償

國光客運副董王應傑39歲愛子猝逝

信用卡掉縫隙！店員冷回「只能掛失」總公司回應了

更多

最夯影音

更多
少時太妍、VIXX RAVI驚爆熱戀中！　聖誕節約會被拍

少時太妍、VIXX RAVI驚爆熱戀中！　聖誕節約會被拍
台中騎士夜闖國道遭輾淪「屍塊」信用卡曝身分3駕駛報案受調查

台中騎士夜闖國道遭輾淪「屍塊」信用卡曝身分3駕駛報案受調查

魏如萱唱一半Lulu中空裝衝出來　見鬼鬼dancer驚：我看到他們下面

魏如萱唱一半Lulu中空裝衝出來　見鬼鬼dancer驚：我看到他們下面

日本鎖國！禁止外國人入境　直到2021年1月底為止

日本鎖國！禁止外國人入境　直到2021年1月底為止

早起曬衣！驚見老公躲陽台吸貓　臉埋毛毛肚裡...她愣：在幹嘛啦

早起曬衣！驚見老公躲陽台吸貓　臉埋毛毛肚裡...她愣：在幹嘛啦

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面