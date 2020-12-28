白吃的早餐！她一人用餐暫離席「餐點竟被吃光」　網傻眼：太離譜

▲不認識的陌生人把自己早餐吃掉。（圖／翻攝自爆廢公社二館）



記者黃可昀／綜合報導

位子被人占走，連早餐也被吃掉！一名女子日前到外面過夜，早上在旅館內用餐，夾完餐點就放在座位上暫時離開，想不到回來竟發現陌生的一家人坐在她位子上，爸爸甚至正拿著餐具享受她的早餐，離譜景象讓人忍不住直呼「超沒水準的啊⋯」。

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」抱怨，「一大早就受氣欸！」她都已經在座位上放了自己早餐，通常人家看到就會知道這位子有人了，沒想到卻遇到奇葩的一家人，直接大咧咧坐在她座位，更誇張的是連早餐都吃掉，「我跟他們說我的早餐放在桌上欸，他老公就回：喔，不好意思啦！」也沒有試圖賠償的打算，淡定反應讓她更火大。

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▲亂吃別人的食物涉嫌竊盜罪。（示意圖／取自免費圖庫negativespace）

網友紛紛回應，由於原PO是自己一個人，暫時離席可能會被誤會座位沒人，但對方把早餐也吃掉就明顯是故意，「淡定的跟他們說：建議你們去檢查一下喔，我有肝炎」、「偷吃早餐，偷竊行為啊，報警處理」、「佔了位子就算了，吃別人的早餐太離譜了」、「都不用問的？當早餐從天而降？」

事實上，未經同意隨便吃他人的早餐真的有觸法疑慮，先前彰化發生過大學生偷吃同學冰箱內的巧克力，結果被當事人發現昂貴的巧克力不見後，憤而調監視器揪出元凶，最後這位偷吃的大學生被依竊盜罪送辦。