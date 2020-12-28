寒流襲陽明山！擎天崗水牛動員護命評估　陽管處：暫緩移運安置

記者郭世賢／新北報導

28日上午執行陽明山擎天崗水牛移置評估，經台大動物醫院獸醫師針對兩頭牛隻進行健康檢查，現階段該二水牛之健康狀況不適合移運，其後獸醫在現場為牛隻進行診斷工作並給予支持治療後已將其放回，視恢復情形再評估後續作為。陽管處秘書張順發表示，近期將加強巡視牛隻活動情形，如有異狀，立即通報動保處或獸醫師。

▲陽明山擎天崗水牛移置前健康評估。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

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因應牛隻緊急移置 獸醫28日進駐健康評估

陽管處秘書張順發表示，因應本週三氣溫將下探至3度，12月24日委由台大動物醫院獸醫師針對擎天崗地區，發現虛弱水牛進行抽樣健康檢查，已施打綜合維生素及口服輸液，經過緊急營養補給，上週末2頭虛弱水牛已可走出牛棚曬太陽吃草，惟屬短暫的體能恢復。

張順發說，考量天候不佳，體能恢復較慢，加上因應即將來襲之寒流，急需移置適合處以助其恢復，陽管處原預計28日上午11時進行短期移置之作業，為審慎起見，由獸醫師針對成母牛及小母牛的健康狀況先予評估。

▲獸醫師為牛隻施打營養針。

經獸醫師評估結果，成母牛理學檢查黏膜顏色偏淡、微血管回血時間延長，輕微皮下水腫、心律不整、血中氧濃度偏低，小母牛理學檢查左肺有囉音、體溫偏低。經評估健康狀況不適合移運，故獸醫師繼續在現場為牛隻進行血液檢查及施打營養針，給予支持治療後放回草原。

陽管處秘書張順發表示，因應寒流將至，除已提供草料及營養補給及完成牛棚屋頂補強防漏外，側面既有防風擋板將再予補強，此外寒流期間將雇請養牛耆老協助監看牛隻活動力，盼牛隻得以逐步恢復體能，後續將加強落實巡查、監測及通報機制，如有異常將立即通報動保處或獸醫師協助診療。

▲獸醫師針對擎天崗牛隻移置前健康評估。

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