英返台「發燒少年」體內病毒量最高　指揮中心：搭機日就是發病日

記者趙蔡州／綜合報導

英國倫敦返台航班114名旅客經篩檢後，發現有3人確診（其中1人有發燒症狀、2人無症狀），引發外界憂心「是否為英國變種病毒」。對此，指揮中心表示，3名確診者中，發燒台籍少年（案792）CT為15.7，發病日可能就是搭機日（27日），體內病毒量最高，應該最快3天內能驗出結果。

▲指揮中心表示，發燒少年體內病毒量高，是否為英國變種病毒，最快3天內能驗出結果。（圖／記者李毓康攝）

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華航班機27日晚間5時乘載127人（含機組人員）從英國倫敦回台，其中一名10多歲台籍少年在飛機上就出現發燒症狀，抵台後在發燒篩檢站更測出「體溫高達39度」，防疫人員隨即將他送到醫院進行隔離治療，檢驗後也確定他感染新冠肺炎。

指揮中心28日表示，台籍少年27日登機前體溫為36.6度，抵達台灣後卻發燒到39度，研判應該是航程中突然發燒，並非登機前就有發燒情況，另外該案的PCR檢測結果為CT值15.7，代表體內的病毒量相當高，恐怕發病日剛好就是搭機日。

▲華航英國返台航班114名旅客中有3人確診。（圖／記者李毓康攝）

至於外界擔心「是否有英國變種病毒」，指揮中心疫情監測組組長周志浩表示，英國返台航班目前有3人確診，其中發燒者的CT值較低，應該最快3天內能驗出結果，另外2人CT值分別為34.5與33.5，必須先培養病毒後才能開始分析，需要多一點檢驗時間。

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