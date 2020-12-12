一聲豬隊友官司跟著走　南警宣導網路常見犯罪態樣

▲台南市警局犯罪預防科巡官黃翊禎，宣導常見網路犯罪的態樣，提醒學生務必注意網路言行，不要惹禍上身。（圖／記者林悅翻攝，下同）





記者林悅／台南報導

台南市安慶國小為增進學生網路犯罪預防知能，特別邀請台南市警局犯罪預防科巡官黃翊禎，擔任「網路安全知多少」宣導講座，宣導常見網路犯罪的態樣，提醒學生務必注意網路言行，不要惹禍上身。

網路世界無遠弗屆，再搭配上智慧型手機的問世和普及，更是澈底改變了我們的生活型態，現實世界的人們可以透過帳號、暱稱等虛擬化身進入網路世界，虛擬化身雖然匿名但並不代表網路上的言行可以免責，一旦觸法還是有可能吃上官司。

黃巡官以學生間愛玩的網遊、手遊為例，市面上熱門的遊戲都是需要透過玩家個人對角色的操作，與3至5名隊友相互合作，推塔來擊敗對方陣營取勝，例如：英雄聯盟、傳說對決等，玩家自身的表現及隊友間的互動就變成勝負關鍵，但是不怕對面神對手，就怕身旁豬隊友，如果遇到表現差刻意送頭掛網的隊友，拖累個人戰績，難免謾罵指責，有些司法實務見解認為其實罵遊戲中的角色，和罵本人的行為本質上相同，網路手遊的虛擬人格與實體人格具有連結性，還是可以對應到玩家的真實身分，可能構成公然侮辱或誹謗罪，近來甚至傳出有玩家疑似在遊戲中刻意放水討罵，再來蒐證提告索取和解金的案例，一句豬隊友竟要數萬元和解，台下學生驚呼代價未免也太高。

市警局與校方希望能藉由宣導課程，提醒學生不管是在現實世界中或是虛擬網路裡，都必須要保持理性謹言慎行，現在截圖蒐證方便，凡走過必留下痕跡，凡罵過必找到ID，不要等到幾天後收到警方通知，讓自己變成網路提款機，罵一字賠千金，縱使日後判決無罪，奔波往返各司法單位，勞心勞力，也是得不償失。



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