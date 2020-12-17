偵破夏姓男子偽造彩券詐欺案　台彩公司頒贈南警五分局感謝狀

▲台灣彩券公司總經理蔡國基、通路處長吳建興、彩券販賣工會理事長林文進等人，代表台灣彩券公司頒贈感謝狀及禮盒，表揚五分局所有參與偵辦員警之努力與辛勞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台灣彩券公司為感謝台南市警五分局迅速偵破案夏姓男子偽造彩券案，防止經銷商再遭財物損失，特地於17日前往台南市警五分局，由總經理蔡國基、通路處長吳建興、彩券販賣工會理事長林文進等人，代表台灣彩券公司頒贈感謝狀及禮盒，表揚所有參與偵辦員警之努力與辛勞。

台南市警五分局2020年3月20日接獲楊姓被害人報案稱，遭不明男子持變造中獎之7萬元刮刮樂彩券，換購5萬6000元刮刮樂彩劵得逞，案經偵查隊循線追查發現夏姓男子涉嫌重大，報請台南地檢署指揮偵辦搜索並聲押獲准。

案經媒體報導後，台灣彩劵公司即向警方提供相關被害人資料，擴大清查夏嫌共涉及全台刮刮樂彩券變造案14件，有效嚇阻詐騙犯罪，維護社會大眾財產安全。

台灣彩券公司為感謝台南市警五分局迅速偵破案，防止經銷商再遭財物損失，特地於17日蒞臨五分局聯合勤教，由總經理蔡國基、通路處長吳建興、彩券販賣工會理事長林文進等人，代表台灣彩券公司頒贈感謝狀及禮盒，表揚所有參與偵辦員警之努力與辛勞，市議員林美燕、前市議員李文正也蒞臨觀禮表示支持與鼓勵。





五分局長李名昌在會中除感謝台彩公司對警方的支持與鼓勵，並表示警察維護治安除了迅速破案讓民眾安心外，在受理報案時提供專業治安諮詢，秉持同理心，立即處置、提供協助，讓民眾對社會治安更具信心。

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