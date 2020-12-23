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超大輪胎突出車體驗車照過！原來真有「神通代辦」　內鬼檢驗員曝

▲汽機車駕駛考照換照前要接受身體檢查，台北市區監理所所長疑因看到其中利益投資健檢診所賺錢。（示意圖與本案無關／資料照）

▲台北市區監理所前檢驗員涉嫌收賄放水驗車被判刑。（示意圖，與本案無關／資料照）

記者劉昌松／台北報導

台北市區監理所前何姓檢驗員，涉嫌勾結代辦業者，接受業者按月「補貼」他停車費，另於驗車時放水、按件計酬收賄，藉此於2017年間收賄2萬4千元。案件爆發後，柯男向檢察官坦承犯行，並在法庭上請求給予緩刑機會，但法院發現柯先前就有貪污前科，最後依違背職務收賄罪，判何男徒刑3年半、褫奪公權3年。可上訴。

判決指出，何男從2015年3月至2017年4月任職交通部公路總局台北市監理所檢驗員，負責驗車業務，陳姓業者在2016年底宴請何男時，請求何驗車放水，並從隔年起，按月補貼何男2000元，供支付他私人停車費用，至於驗車的部分則是按件計酬，每件數千元不等。

何男就在陳的請託下，在檢驗陳男代客送驗的車子時，明知部分車輛有輪胎、輪框加大、突出車身、車體改裝等不合格情形，仍放水過關，還有其他代辦業者得知陳有管道，把有問題的車子交給陳，送去給何男驗車，陳男因此獲利3萬3千元。

全案經北檢檢察官陳立儒指揮偵辦，何擔心坐牢，偵訊時就坦承犯行，並願意繳交全部收賄所得2萬4千元，遭起訴到台北地院後，更由律師代為向法官求情，希望獲得緩刑。

但是何男因曾轉調嘉義區監理所，還把陳姓代辦業者找去嘉義繼續配合驗車放水，先前已經被嘉義地院判刑4年6月，台北地院法官考量後，認為只能減刑、不宜緩刑，依違背職務收賄罪判何3年6月；陳姓代辦業者則依行賄罪判刑6月。

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