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張綱維掏空遠航35.9億！賣10億房還債　「癌末母不能等」求交保

▲張綱維交保受訪。（圖／記者羅志華攝）

▲張綱維涉嫌掏空遠航遭羈押，23日出庭嘆「母癌末不能等」，希望能以3500萬元交保。（圖，資料照／記者羅志華攝）

記者羅志華／台北報導

前遠航董座張綱維涉嫌掏空35.9億遭羈押，因期限將屆，北院23日開庭訊問，張綱維表示，他日前已與遠航達成和解，將盡力償還公司欠銀行、執行署的錢，提到癌末的母親，張綱維更一度語塞，「希望能陪她最後一段日子，因不知何時…會有不好的結果」，希望能以3500萬元交保，北院將擇期裁定。

張綱維委任律師表示，張綱維及遠航名下不動產，已拍定近10億，未來將繼續拍賣近17億的不動產，金額已夠償還債務，而民航局原定，下周要強制執行遠航的動產，期限內沒清完，可能都會被報廢，這些都需要張綱維出面處理，另外，張綱維在民間最大的債主，日前也因組織犯罪遭北檢羈押，張綱維也沒有為了躲債而逃亡的可能。

張綱維表示，他為遠航散盡家產，連最後的8.5億也借了出去，手邊不僅沒錢、更沒有犯罪所得，而被羈押的9個月期間，是人生裡最沒尊嚴、痛苦的一段，若他有錢早就交保了（張綱維先前因湊不出1億保金還押），尤其他身為獨子、未婚，自幼喪父後，母親近日狀況也不樂觀，他雖相信司法能還他清白，但母親的病況已無法再等，他只希望能陪伴母親最後一段日子。

張綱維認為，本案沒有任何被害的自然人，民航局對航空公司更嚴管，他做的一切都有經過民航局同意，而他在看守所內，已將消費者退票1.6億，以及員工欠薪、資遣費近2億清償，希望法院能裁定交保，好讓他出去處理其餘部分；但檢察官認為，張綱維涉嫌重大、犯罪金額很高，仍有羈押必要，法院將擇期裁定。

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