快訊／28間防疫旅館使用率曝光　立委曝容量只剩6500人

▲防疫旅館提供三餐。（示意圖／記者徐政璿攝）

記者徐政璿／台北報導

國際疫情趨嚴，國內防疫能量面臨考驗。民進黨立委李昆澤今（28日）在立法院交通委員會揭露，我國共28間的防疫旅館住房率平常已達65%（約剩6500人可使用），若再加上春節過往單日有6萬返鄉人潮，恐有供不應求等問題。交通部次長王國材，會請相關單位因應。

李昆澤表示，面對春節將近，台灣防疫能量還有很大的增強空間，2019年春節期間桃機入境人數單日最高可達8萬8676人次、最低為6萬777人次，每日平均入境人數高達6萬8613人次，雖然受疫情衝擊不會有單日6到7萬的入境人數，但以最保守數字3%來算推估，今年春節桃機單日也有1800到2100人次入境。

王國材回應，推估今年春節返鄉人數較去年將大幅減少，交通部目前估計入境人數約是去年的10分之1。

「10分之1就已經很不得了！」李昆澤指出，若以10分之1計算，每日入境人數也有6000人左右，但目前國內防疫車隊載運量明顯不足，每日平均能量為700人次，最大載運量為2500人次，但春節最保守估計也需要每日2000人左右。

李昆澤表示，面對春節返鄉，防疫旅館接待能量也面臨考驗，目前全台防疫旅館家數約200家、可提供1萬6464個房間數，住宿總能量才1萬600人，但目前平日住房率已高達65%，住宿人數約1萬700人，屆時恐是一大考驗。

王國材回應，若以單日入境6000到7000人估算，有一半人會選擇居家檢疫，可分散掉防疫旅館負擔。李昆澤仍提醒，防疫旅館住房旅已超過6成，籲交通部謹慎面對，要求交通部針對春節防疫準備能量對國人要有所交代。

根據李昆澤辦公室公的資料，目前我國防疫旅館家數共280家，可提供住宿人數為1萬6464房，防疫旅館使用率65%，可住宿人數約1萬0749人。在防疫車隊部分，日平均696人次），每日最大運載量為2537人次、計程車535輛、租賃車120輛、遊覽車30輛。

▼立委李昆澤認為，春節將近，防疫能量需持續增強，目前防疫旅館的使用率也已經達到65%，僅剩6000人左右的容量。（圖／李昆澤辦公室提供）