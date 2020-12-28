▲藍委踢爆「國產豬貼紙」蝦皮100元買得到。（圖／國民黨團提供）

記者楊蕓／台北報導

含萊克多巴胺豬肉將於明年元旦開放進口，政府將印製衛福部的「台灣豬貼紙」及農委會的「台灣豬標章」，供民眾選擇。不過，國民黨團28日召開記者會，立委洪孟楷踢爆，不僅標章出現多頭馬車、一國多制的狀況，甚至「本店使用國產豬」貼紙在蝦皮都能買得到。

黨團總召林為洲表示，上禮拜立法院才通過來豬進口行政命令，民間已經出現亂象，他還聽說進口商已經「等著排隊」要在明年元旦報關，很可能1月2日就會吃到萊豬。

林為洲批評，衛福部標章網路上就能下載、也不用申請，農委會標章的申請流程也很簡單，只要提供自然人資料、切結書，不用檢驗證明，此外，地方政府、經濟部都有各自的標章，沒有任何一個經過嚴格驗證，只是一種宣示性標示，消費者會相信嗎？

▲國民黨團召開「豬標章當便利貼？款式多樣貼滿街 商家無奈 民眾傻眼」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

立委洪孟楷表示，政府把豬標章當成便利貼，貼好貼滿，衛福部長陳時中曾說台灣一年檢驗能量只有3萬家，但經濟部登記的餐廳全台灣就有49萬家，也就是說要把全台餐廳業者檢驗一遍要花12年以上，還不包括夜市、攤商、小吃店等沒有登記有案的餐廳。

洪孟楷質疑，如果餐廳業者貼標章的當下使用台豬，過了一、兩年換用其他國家的豬肉，有辦法查嗎？誰能保證貼了貼紙就真的用台豬？

洪孟楷表示，知名拍賣網站上已經出現，只要100元就可以買一張「本店使用國產豬」的貼紙、旗幟只要50元，連拍賣網站業者都聞到商機，痛批民進黨開的頭，卻把食安把關的責任丟給業者，要每個人都用良心辦事，這樣政府悖離食安。

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