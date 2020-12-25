萊豬過關！餐廳廣告主打「選用台灣豬」　他一看漲價傻眼了

▲原PO發現有店家因使用「台灣豬」而漲價。示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者曾筠淇／綜合報導

行政院24日通過9項行政命令，其中一項就是「符合殘留標準的含萊劑豬肉」自明年元旦起，是可以輸入台灣的；然而，此項政策引發許多民眾擔心，在網路上也不斷掀起討論，一名網友先前甚至還發現，未來若想食用「台灣豬」，可能還要付出比較高的費用。該文一出，立刻引發熱議，網友紛紛留言回應，「那以前用什麼肉」、「預料中的事」。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「住台灣想吃台灣豬要更貴的八卦」為題丟出討論，他日前收到好友傳送的一張照片，仔細一看才發現，某家泰式料理在粉專上公告「使用台灣豬肉，故部分品項價格調整」。原PO看到店家的新公告不禁愣了一下，心想住在台灣的他，吃台灣豬肉居然要花比較多錢。

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貼文一出，不少網友留言回應，「不意外啊！以後想吃安全的豬肉，你各位就要多花錢」、「難不成以前是用泰國豬嗎」、「廠商漲價找理由而已，別去消費就好」、「趁亂漲價，卑鄙啊」、「那用外國豬的要降價嗎」、「住國外吃台灣豬比較便宜」、「找藉口漲價吧」、「笑死！那以前用哪裡的肉」、「一切都是市場機制，覺得不合理不要買就好」、「重點是你還不知道是不是真的台灣豬」、「不合理的是漲價吧？1.豬肉有漲價嗎？2.又還沒進美豬」。

據了解，政府宣布2021年元旦起，開放含瘦肉精萊克多巴胺美豬進口，美豬萊劑容許量分別為肌肉0.01 ppm、肝臟0.04 ppm、腎臟0.04 ppm、脂肪0.01 ppm、其他可供食用部位0.01 ppm。食品販售業者未來被強制必須在所有肉品上標示來源、原料，除牛乳、牛脂外，一律必須標明原產地（國）。此外，教育部規定，學校一律使用國產肉品，如有混充假冒一律重罰。