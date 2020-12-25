　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

萊豬過關！餐廳廣告主打「選用台灣豬」　他一看漲價傻眼了

▲▼過年,年節採買,豬肉,豬價,溫體豬肉,溫體屠宰,瘦肉精,傳統市場,肉販,國產豬肉,肉品,豬肉外銷,豬肉攤,台灣豬肉。（圖／記者李毓康攝）

▲原PO發現有店家因使用「台灣豬」而漲價。示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者曾筠淇／綜合報導

行政院24日通過9項行政命令，其中一項就是「符合殘留標準的含萊劑豬肉」自明年元旦起，是可以輸入台灣的；然而，此項政策引發許多民眾擔心，在網路上也不斷掀起討論，一名網友先前甚至還發現，未來若想食用「台灣豬」，可能還要付出比較高的費用。該文一出，立刻引發熱議，網友紛紛留言回應，「那以前用什麼肉」、「預料中的事」。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「住台灣想吃台灣豬要更貴的八卦」為題丟出討論，他日前收到好友傳送的一張照片，仔細一看才發現，某家泰式料理在粉專上公告「使用台灣豬肉，故部分品項價格調整」。原PO看到店家的新公告不禁愣了一下，心想住在台灣的他，吃台灣豬肉居然要花比較多錢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文一出，不少網友留言回應，「不意外啊！以後想吃安全的豬肉，你各位就要多花錢」、「難不成以前是用泰國豬嗎」、「廠商漲價找理由而已，別去消費就好」、「趁亂漲價，卑鄙啊」、「那用外國豬的要降價嗎」、「住國外吃台灣豬比較便宜」、「找藉口漲價吧」、「笑死！那以前用哪裡的肉」、「一切都是市場機制，覺得不合理不要買就好」、「重點是你還不知道是不是真的台灣豬」、「不合理的是漲價吧？1.豬肉有漲價嗎？2.又還沒進美豬」。

據了解，政府宣布2021年元旦起，開放含瘦肉精萊克多巴胺美豬進口，美豬萊劑容許量分別為肌肉0.01 ppm、肝臟0.04 ppm、腎臟0.04 ppm、脂肪0.01 ppm、其他可供食用部位0.01 ppm。食品販售業者未來被強制必須在所有肉品上標示來源、原料，除牛乳、牛脂外，一律必須標明原產地（國）。此外，教育部規定，學校一律使用國產肉品，如有混充假冒一律重罰。

ET快訊
首例！胎盤驗出「塑膠微粒」　醫師憂：新生兒恐成「塑膠寶寶」
握拳寶寶13歲了「驚人變化近況」曝！　網誤會12年
余天萊豬表決一度投錯票　被抓包忙玩手遊麻將
范瑋琪道歉文「8分鐘重新編輯3次」！　又提敏感字眼尷尬秒刪除
全劇組都表兄弟！女星「每間脫光睡」　呻吟隔壁全聽到
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

博愛座被坐走！老太太酸「年輕人都愛裝忙」　他下車前脫帽秒打臉

台科大建築系設計視障者友善美術館　獲美國建築大師獎

中信金融園區敲響耶誕平安鐘！免費玩滑冰　企鵝圍繞耶誕樹爆可愛

元旦恐塞爆！高公局曝「南北向上國道撇步」　連假好走時段出爐

萊豬9項行政命令全通過　陳吉仲：內心充滿感激和感動

《夢夢》少女漫畫停刊！185本月刊排成打卡牆　17年畢業回顧展開跑

福隆迎曙光首度停辦！台鐵「2班自強號停駛」　一年內可免費退票

慧松大師公益畫展台南登場！ 一睹年度經典大作《天佑安平晚曦滿歸》

影／寒潮爆發！挑戰16年來最冷跨年夜　全台急凍5°C太平山可能下雪

萊豬過關！餐廳廣告主打「選用台灣豬」　他一看漲價傻眼了

KID扛起李佳穎放閃宣布「我決定公開」！　PO合照告白：她很棒

女兒抱怨麵店沒給水「好爛」　萁萁生氣了：從今後都不會買給妳！

紐籍機師同班空服員參加百人趴　長榮航空：未入境不用居家檢疫

控中信兄弟「紅龜」掐脖嗆聲　體能教練嘆：不敢留在台灣！

小蠻結婚9月懷孕了！！　曬超音波照報喜：現在是一家參口

染疫亂跑、騙公司...害0本土破功 長榮開除紐籍機師！40萬月薪飛了

染疫機師趴趴走、拒配合口風緊　陳時中：怎會忘記跟案771一起？

控中信兄弟陳江和掐脖嗆「供沙小」　體能教練嘆：不敢留台

柴犬聽見呼喚「自行打包」進袋　乖巧模樣超萌融化網：我要帶走

首波寒流達標！跨年夜急凍　「最低探6°C」將發低溫特報

博愛座被坐走！老太太酸「年輕人都愛裝忙」　他下車前脫帽秒打臉

台科大建築系設計視障者友善美術館　獲美國建築大師獎

中信金融園區敲響耶誕平安鐘！免費玩滑冰　企鵝圍繞耶誕樹爆可愛

元旦恐塞爆！高公局曝「南北向上國道撇步」　連假好走時段出爐

萊豬9項行政命令全通過　陳吉仲：內心充滿感激和感動

《夢夢》少女漫畫停刊！185本月刊排成打卡牆　17年畢業回顧展開跑

福隆迎曙光首度停辦！台鐵「2班自強號停駛」　一年內可免費退票

慧松大師公益畫展台南登場！ 一睹年度經典大作《天佑安平晚曦滿歸》

影／寒潮爆發！挑戰16年來最冷跨年夜　全台急凍5°C太平山可能下雪

萊豬過關！餐廳廣告主打「選用台灣豬」　他一看漲價傻眼了

恭喜！陳零九、邱鋒澤「九澤CP」明年確定開唱　時間地點曝光

港口罩一天生產8000萬個　供過於求爆倒閉潮

差幾秒就碾碎！垃圾場員工拆塑膠袋抱出黑貓　獸醫：有人養過

高雄「超薄紙片屋」佇立10年↑　他傻：能住人？網見3層樓賺歪了

首例！胎盤驗出「塑膠微粒」　醫師憂：新生兒恐成「塑膠寶寶」

南韓新冠疫情告急刷新高！單日「暴增1241例」　看守所淪病毒煉獄

乾癟、不對稱都能救的「矯正唇型」教學　搭配奶茶色口紅畫出嘟嘟嘴

再傳耶誕趴取消！陽明山「爛醉仙境」3天活動延期　可全額退費

「社會住宅租金會重新算一遍」　柯文哲：我的態度是絕不債留子孫

新冠疫苗研發傳「進度落後」　國光生技駁斥：明年1月進臨床二期

生活熱門新聞

紐西蘭機師大鬧病房　碰到他秒變乖

「5年沒恩愛」老公偷吃　網一面倒挺男方

生肉上「躺一片綠葉」好謎　神人解釋用途

長輩振興券不花　月底拿一疊求救

職棒前啦啦隊長驚爆右眼失明4個月

快訊／再增4例境外移入！

紐籍機師曾搭北捷　陳時中證實曝原因

南崁好市多「開店變空城」　店員苦笑回應

尾牙中三獎「4.8kg黑抹布」！內行：市值3萬

今年首波寒流恐探6°C！急凍時程出爐

「急凍5度」　跨年夜15年來最冷

15年來最冷！跨年夜「冰凍番薯5°C」　最新寒流定案圖曝光

寒流陪跨年「全台急凍」直逼5℃　台北市僅7℃

桃園+1確診！全台病例分布地圖

更多熱門

相關新聞

萊豬表決立委跑票　柯建銘：紀律委員會處理

萊豬表決立委跑票　柯建銘：紀律委員會處理

政府宣布含有萊克多巴胺（瘦肉精）的美豬進口，以及放寬30月齡以上美國牛肉進口，立法院會24日審查9項相關的行政命令，民進黨團憑藉著多數優勢全數表決通過，民進黨立委劉建國、江永昌、林淑芬等3人跑票。對此，民進黨團總召柯建銘25日表示，全案將送黨團紀律委員會，待委員會討論後再送黨團會議處理。

萊豬9項行政命令全通過　陳吉仲：內心充滿感激和感動

萊豬9項行政命令全通過　陳吉仲：內心充滿感激和感動

對蔡英文敢怒不敢言的人一定更多

對蔡英文敢怒不敢言的人一定更多

萊豬叩關成功　蘇貞昌：可為台灣創造很大的經貿機會

萊豬叩關成功　蘇貞昌：可為台灣創造很大的經貿機會

蘇偉碩嗆衛福部：《食安法》是食品國安法

蘇偉碩嗆衛福部：《食安法》是食品國安法

關鍵字：

萊克多巴胺萊豬豬肉台灣豬

讀者迴響

熱門新聞

紐西蘭機師大鬧病房　碰到他秒變乖

KID突PO合照宣布「我跟李佳穎決定公開」

「5年沒恩愛」老公偷吃　網一面倒挺男方

「大隻蜜蜂」突狂咬媽衣角網笑翻

生肉上「躺一片綠葉」好謎　神人解釋用途

女兒抱怨麵店沒給水「好爛」　萁萁生氣了

范瑋琪深夜紅眼崩潰：放過我家人！

長輩振興券不花　月底拿一疊求救

瑪莎拉蒂左轉硬上分隔島　撞爆路燈車半毀

向華強申請「依親移民來台」定居！爆暗黑內幕

小鬼平安夜來電報平安　私下對話曝光

龍婆預言2021「一條龍將稱霸全球」

經血沾裙！後方女生「直接脫外套」幫綁腰上擋住

飯島愛猝逝前最後身影曝光！獨死12年仍為謎

職棒前啦啦隊長驚爆右眼失明4個月

更多

最夯影音

更多
KID扛起李佳穎放閃宣布「我決定公開」！　PO合照告白：她很棒

KID扛起李佳穎放閃宣布「我決定公開」！　PO合照告白：她很棒
女兒抱怨麵店沒給水「好爛」　萁萁生氣了：從今後都不會買給妳！

女兒抱怨麵店沒給水「好爛」　萁萁生氣了：從今後都不會買給妳！

紐籍機師同班空服員參加百人趴　長榮航空：未入境不用居家檢疫

紐籍機師同班空服員參加百人趴　長榮航空：未入境不用居家檢疫

控中信兄弟「紅龜」掐脖嗆聲　體能教練嘆：不敢留在台灣！

控中信兄弟「紅龜」掐脖嗆聲　體能教練嘆：不敢留在台灣！

小蠻結婚9月懷孕了！！　曬超音波照報喜：現在是一家參口

小蠻結婚9月懷孕了！！　曬超音波照報喜：現在是一家參口

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面