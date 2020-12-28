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超級富豪被「小23歲妻子狠甩」！她2度起訴離婚…竟因親子鑑定

▲▼80歲富豪被妻子狠甩。（圖／翻攝自紅星新聞）

▲80歲富豪被妻子狠甩。（圖／翻攝自紅星新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

四川成都男子邱先甫是一名80歲的企業家，身家十多億人民幣，在成都最繁華的街擁有一棟大樓。不過，兩年內，他先後收到小23歲的妻子提出的兩次離婚起訴。他懊悔稱，結婚30多年，感情一直都很好，但心裡隱約知道妻子執意離婚可能是因為多年前的一個決定。

據《紅星新聞》報導，日前在邱先甫妻子田女提出第二次離婚起訴的一審判決中，成都市金牛區人民法院判定夫婦不准離婚。

金牛區人民法院認為，為維護婚姻家庭關係穩定，保護婚姻當事人的合法民事權益，挽救雙方的婚姻家庭，判決不准田女與邱先甫離婚。據悉，當事人不服地方判決的，有權在15日內向上一級人民法院提起上訴。男方律師表示，對方很可能會上訴。

▲▼80歲富豪被妻子狠甩。（圖／翻攝自紅星新聞）

▲邱先甫出法院。（圖／翻攝自紅星新聞）

邱先甫回憶，去年妻子第一次提出離婚申請被法院駁回後，他還每月給妻子2萬元人民幣（約新台幣9萬元）生活費，「這些轉帳記錄都有。」但在今年4月，妻子再次上訴離婚。他曾稱，如果法院同意判決離婚，自己就去跳樓。

邱先甫表示，結婚30多年來，他和妻子的感情一直都很好「形影不離」，包括每天開摩托車帶她上、下班等，「她有什麼要求，我從來都是盡全力滿足。」

那麼，妻子為何會提出離婚？原來，最主要原因是邱先甫做親子鑑定。他說，他與前妻生活了7年都沒有兒女，而在跟田女結婚後便有了兒女，「就有一種輿論說兒女不是我的。」

▲▼80歲富豪被妻子狠甩。（圖／翻攝自紅星新聞）

▲他家中收藏品無數。（圖／翻攝自紅星新聞）

七、八年前，邱先甫去做了親子鑑定，而結果也證實女兒確實是他們夫妻倆所生，「實際上也證明了她的清白，但她就因為這個事情對我誤會很深。」 邱先甫說，他跟妻子解釋過，也道了歉。

邱先甫說，他不願和妻子離婚，「我都80歲了，我希望這一生，在最後畫句號的時候，有一個家庭，而不是孤身一人。」

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