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兒子和你不像！老公舉刀殺妻「她頭頸分離亡」…驗完DNA悔死

▲▼性愛,性交,外遇,偷情,偷吃。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲丈夫懷疑妻子偷情，殘忍殺死對方。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者鄭思楠／綜合報導

「你的兒子、小孫女不像你！」朋友的一句酒後玩笑，讓大陸男子王強（文中均為化名）起了疑。他暗自思考了一段時間後，忍不住趁著酒後問了妻子，沒想到妻子竟然「承認出軌」。一起之下，他拿起砍刀，連續砍擊被害人頭、頸部，造成妻子頭頸分離慘死。

據《瀟湘晨報》報導，王強與妻子劉萍是夫妻，1988 年生下一子小王。二人共同生活期間，王強無端懷疑妻子與他人存在不正當男女關係，且懷疑小王不是他親生的，曾多次與劉萍發生衝突。

「我是近兩年開始懷疑劉萍出軌，因為她曾說過我們倆是孽緣，還有我給孫女買零食，她說不讓孩子跟我去，怕我把孩子毒死，我心裡就想這件事不對，」 王強的供述顯示，朋友的一句話更是加深了他的懷疑。

2019 年中秋節，王強與朋友一起喝酒吃飯，一個朋友開玩笑稱，兒子和小孫女長得不像他。不過，兒子的證言顯示，他曾經問過母親，但母親告訴他，「你父親在胡說八道，根本就沒這事。」

但王強仍然懷疑，經常思考這事，心理壓力非常大。2019 年9 月24 日，王強喝了一瓶白酒後，在當天晚上找到妻子，再次說起兒子的事情。

「劉萍主動跟我說了她30年前出軌的事情，還說DNA鑑定已經下來了，小王不是我兒子，」妻子的話讓王強感覺到崩潰，「我當時就感覺我這輩子算是完了，我就是為了孩子才活著的，這活著活著孩子都不是我親生的了，這讓我怎麼活下去。」

王強一氣之下拿起菜刀朝妻子砍去，造成劉萍頸髓離斷合併失血性休克死亡。作案後，王強於2019年9月25日凌晨先後報警、撥打急救電話，之後被警員逮捕。

可是，王強沒想到，這一切都是一個誤會。事後鑑定結果顯示，王強、劉萍是小王的父、母親。案發後，兒子表示，諒解父親殺人行為，希望對父親從輕處罰。

天津市第一中級人民法院日前審理認為，王強犯故意殺人罪，判處無期徒刑。

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