孕妻拿2萬回娘家！尪暴怒拿出長刀　「行刑式」殺光她全家7人　

▲麻永東殺光妻子全家7人。（圖／翻攝自陸媒，下同）

記者蔡儀潔／綜合報導

寧夏的麻永東就因不滿老婆拿5000元（人民幣，下同，約新台幣2.1萬元）回娘家，兩人爆發衝突，最後失去理智持刀砍殺岳父一家7口，其中也包括自己已經懷孕6個月的妻子。

綜合陸媒報導，麻永東2009年到一處煤礦場打工，與此同時，他拿出自己的全部積蓄，加上6萬元貸款，在礦區買了套房子，之所以急著買房，就是希望求取青梅竹馬蘭秀英。之後兩人順利結婚，1年後生下兒子，日子過得甜蜜幸福。

▲衣櫃塞滿蘭秀英各種款式的衣服挎包。

不過隨著時間推進，兩人經常因錢的問題發生爭執，麻永東認為自己月薪僅3000元（約新台幣1.3萬元），要供一家三口生活，但老婆卻經常不知節制購物，最後氣得把礦區的房子賣掉重新回到老家。

雖然很生氣，但麻永東把貸款還清後，還是把剩下的2萬元給妻子，自己則留了1萬元。未料蘭秀英竟給了父母5000元，讓他相當不滿，認為自己生活已經很拮据了，妻子竟自作主張把錢拿回娘家，雙方爆發激烈衝突。麻永東要求把錢拿回來，但蘭秀英不願意，2人打了起來。

▲麻永東與蘭秀英原本感情甜蜜。

蘭秀英家人得知後，隨即把女兒帶回娘家。當晚岳父打電話給麻家，稱要帶女兒去醫院，麻永東父親得知之後，就準備要讓兒子拿錢去醫院探視。

然而麻永東在家裡找了許久，卻發現現金和銀行卡都不見了，詢問蘭秀英才知道，原來對方連這些物品都帶回娘家，兩家人再次發生衝突，一度僵持不下。之後，村長帶著民警來處理，事情終於告一段落，麻永東也帶著禮品把妻子帶回家。

事情卻沒因此告一段落，麻永東2013年10月14日又想起當初妻子給娘家的5000元，要求對方討回來，「我現在實在沒錢了，不能讓羊羔凍死了。」雙方又吵了一架，麻永東還賞了蘭秀英一巴掌，對方氣得打電話告狀，其父親得知後氣得報警處理，接著把女兒帶回娘家。

▲現場拉起封鎖線。

就在當天晚上10時許，麻永東翻牆進入蘭家，要妻子回家並且還錢，卻遭到岳父母的辱駡，麻永東一下子被激怒了，他拿出身上的長刀，開始瘋狂作案，岳父岳母、年過7旬的爺爺奶奶、懷孕6個月的蘭秀英、以及4歲的蘭亞蓉、1歲半的次孫女蘭亞楠，皆遭到殺害。

▲麻永東被判死刑。

警方事後勘察，麻永東手段極其殘忍，專挑受害者的頭部、頸部下手，幾乎刀刀致命。行兇後，麻永東直接逃往吳忠市，而他的父親直到15日員警上門，這才知道兒子出事了。事後麻永東被判處死刑，並在隔年執行死刑。