大叔「屁股塞38900元」賭天九牌　遇警攻堅嚇到挫屎...脫褲全露餡

▲警方攻堅破獲賭場，並將工作人員、31名賭客帶回偵辦。（圖／記者游宗樺翻攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市新莊區一名男子利用廢棄鐵皮工廠，在裡面開設天九牌賭場，利用偏僻的地理環境躲避警方查緝，為了掌握賭場動態，警方還在門口的草叢埋伏，等到賭客進入後一舉攻入，成功破獲賭場，其中一名中年賭客還把賭資夾在屁股裡，看到警方攻入嚇到想大號，不料一脫褲子一綑鈔票就掉出來，總價值38900元。警方一共查扣牌具及約16萬元賭資、6200元抽頭金，並將賭場負責人、31名賭客帶回偵辦。

據了解，顏姓男子（47歲）租用瓊林南路上的廢棄鐵皮工廠，在裡面大開天九牌賭場，不但在門口裝設監視器，還由負責清注的陳姓男子（24歲）在門口把風，查驗賭客身份後才會開鐵門。新莊分局接獲相關情資後，派員進行跟監埋伏，為進行蒐證，還躲在賭場門口的草叢裡，直到賭客來得差不多，立即呼叫支援警力進行強勢攻堅。

▲警方查扣牌具及約16萬元賭資、6200元抽頭金。（圖／記者游宗樺翻攝）

警方破門進入後，立即控制屋內成員舉動，有賭客企圖從後門逃跑被抓回，還有人到處藏錢，不但把錢塞到保溫杯、鞋子裡，其中一名李姓男子（38歲）怕賭資被查扣，還將數張鈔票捆成一捲塞進屁股裡，警方經搜身一度沒發現這筆38900元的賭資，直到李男表示肚子不舒服，在警方監視下到廁所時，脫下褲子才發現這筆藏在臀部的賭資。

▲賭場地處偏遠，門口還裝設監視器躲避查緝。（圖／記者游宗樺攝）

警方調查，該賭場行事低調，利用專車接送賭客，還「服務周到」準備檳榔、飲料給等候入桌的客人。警方出動30名警力荷槍實彈攻入後，查扣監視器鏡頭、天九牌賭具、及顧門用的遙控器與賭博帳冊，同時將顏男、陳男及林姓（21歲）工作人員等3人依賭博罪移送地檢署偵辦，31名賭客則依社維法開罰。