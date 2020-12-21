酒店經紀遭擄觀音山「皮帶綁樹」凌虐致死　2嫌依殺人罪起訴

▲新莊一名酒店經紀遭擄上山，以皮帶綁在樹上後凌虐死。（圖／資料照）



記者陳豐德／新北報導

從事酒店經紀29歲的張姓男子，今年8月間與另名23歲的楊姓男子因細故，雙方發生糾紛後，張男竟在新北市某汽車旅館外遭楊男及同伴押走，帶往五股觀音山上，用皮帶綁在樹上後，持鋁棒、木棍凌虐毆打致死，新北地檢署今日依照殺人罪嫌將楊男及同夥林男起訴。

8月25日深夜11時許有路人目擊一名男子倒臥新莊越堤道，原以為是路倒事件，急忙報案。孰料，警消到場後發現，男子身上多處瘀青、腿部撕裂傷，送醫急救後仍宣告不治，懷疑案情並不單純，事後清查發現，男子是遭一自小客車帶往新莊越堤道丟包。

警方徹夜循線追查，最後在樹林興仁公園花園夜市旁的摩鐵找到涉案車輛，並策動3名犯嫌也主動到警局投案。據了解，楊男與張男過去都從事酒店經紀，疑似因為搶生意起口角。楊男發現，張男25日晚間出現在新北一家汽車旅館外，隨即叫來2名同夥將楊男押上車帶往觀音山，持木棒、鋁棒凌虐。

楊男辯稱他只是想要教訓，沒打算殺人，林男則辯稱他只是幫忙開車兒已，對於毆打凌虐都不知情；檢方不採信他們說詞，依照殺人罪嫌將2人起訴，且張男有前科於5年內再犯，也請法院審酌是否依法加重其刑。

▼張男被丟包在越堤道奄奄一息。（圖／記者游宗樺攝）

