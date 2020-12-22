中港大排分屍案！民眾開窗發現封鎖線　探頭驚見「殘肢」嚇死

▲民眾驚見分屍案。（圖／記者黃彥傑攝）

記者陳雕文／新北報導

新北市新莊區中港大排22日下午驚傳分屍案，封鎖線與鑑識人員都在場，住在附近的年長居民開窗看到差點嚇死，急忙向媒體爆料，「嘉武西郎啦！」消息傳到新莊警分局，偵查隊、派出所都動了起來！

▲民眾以為分屍，原來是劇組拍戲，虛驚一場。（圖／記者黃彥傑攝）

搞了半天！在大排現場的警方都是臨時演員，周遭還有多達60人劇組人員，原來眾人正在拍攝影集《追凶者》（卡司包括周渝民、李銘順、朱軒洋、曾敬驊等男神）當中的辦案橋段，才讓人鬆了口氣。

據了解，劇組人員有跟新莊警分局交通組申請路權，使用路段為：幸福路599號至607號、中華路二段116號至124號、中華路自信橋至幸福橋間前人行道；使用時間從21日凌晨4點到23日下午5點；也有與新北市府的協拍中心聯繫。

對於民眾誤以為發生分屍案，協拍中心解釋，由於現場有非常多的攝影機、器材跟工作人員，應該不至於有誤會的發生。

●愛奇藝原創劇集－《追凶者》

開拍前主演們上了一個多月武術課，從基礎的槍法到擒拿，每集都有重量級演員同台演出。9年沒在台灣拍戲的周渝民，此次飾演犯罪心理剖繪專家，開拍前特別學習法律和犯罪心理剖繪課，看到班表幾乎都是夜戲居多，讓他得從規律的作息調整成晚出早歸的演員生活。

▲《追凶者》集結多位男神同台飆戲。（圖／愛奇藝海外站）

金鐘視帝李銘順則飾演一位重情重義，果決有擔當的警隊隊長，為拍攝他提早到台灣進行14天的隔離，期間以視訊跟劇組開會討論，他笑說，跟太太和小孩視訊，都沒有和導演的次數多，因為疫情李銘順快1年沒拍戲了，非常想念台灣觀眾。

同劇演員馬念先坦言，大大小小的警察角色都演過，這次的最為困難，練習前滾翻兩次後，脖子就扭傷了，還拜託導演幫他找替身。

而以《下半場》走紅的朱軒洋此次則飾演衝動的菜鳥刑警，將和周渝民深入命案現場，最近馬不停蹄的曾敬驊，百忙之中也出席《追凶者》的開鏡儀式，關於這次的角色，他保密到家，僅表示花了很長時間揣摩角色心境。