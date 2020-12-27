女大生圖書館睡覺　醒來「外套噴滿精液」！校方回：只是惡作劇

▲女大生圖書館遭噴精。（圖／翻攝「爆料公社」）



記者柯振中／綜合報導

新北一名女大生日前在校內圖書管休息，突然遭到猥褻，整件外套被男同學噴上精液，向學校投訴，竟然只得到「同學不懂事惡作劇」的答案，氣得報警處理。目前全案依照妨害風化偵辦當中。

這名女大生在「爆料公社」上說明，她先前在學校的圖書館休息，沒想到竟然有陌生男子接近她，還對著她自慰，接著把精液噴灑出來，全部噴在她的外套上。

女大生感到相當噁心，跟學校說這件事，校方竟稱「同學不懂事惡作劇」，只是調皮的行為，並沒有強迫性交，也已經要求「不可以這樣做」，希望息事寧人。

▼女大生圖書館遭噴精，校方竟稱只是惡作劇。（圖／翻攝「爆料公社」）



女大生氣得不知道該說什麼，明明就是犯法的事情，為什麼學校還想掩飾，也因此報警處理。警方接獲報案，3個小時內就逮捕了自慰的男同學，對方也坦承犯案，目前全案依照妨害風化罪偵辦當中。

不過，校方的回應也讓女大生心灰意冷，她要求讓犯案的男同學退學，校方直接拒絕，還想大事化小、小事化無，希望她能當作沒這件事，把經歷「慢慢遺忘」，「無論這件事情最後結果如何，我都不能理解為何一個被害者在性平會上是聽到這樣的話！」

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