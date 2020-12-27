　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

女大生圖書館睡覺　醒來「外套噴滿精液」！校方回：只是惡作劇

▲▼女大生圖書館遭噴精。（圖／翻攝「爆料公社」）

▲女大生圖書館遭噴精。（圖／翻攝「爆料公社」）

記者柯振中／綜合報導

新北一名女大生日前在校內圖書管休息，突然遭到猥褻，整件外套被男同學噴上精液，向學校投訴，竟然只得到「同學不懂事惡作劇」的答案，氣得報警處理。目前全案依照妨害風化偵辦當中。

這名女大生在「爆料公社」上說明，她先前在學校的圖書館休息，沒想到竟然有陌生男子接近她，還對著她自慰，接著把精液噴灑出來，全部噴在她的外套上。

女大生感到相當噁心，跟學校說這件事，校方竟稱「同學不懂事惡作劇」，只是調皮的行為，並沒有強迫性交，也已經要求「不可以這樣做」，希望息事寧人。

▼女大生圖書館遭噴精，校方竟稱只是惡作劇。（圖／翻攝「爆料公社」）

▲▼女大生圖書館遭噴精。（圖／翻攝「爆料公社」）

女大生氣得不知道該說什麼，明明就是犯法的事情，為什麼學校還想掩飾，也因此報警處理。警方接獲報案，3個小時內就逮捕了自慰的男同學，對方也坦承犯案，目前全案依照妨害風化罪偵辦當中。

不過，校方的回應也讓女大生心灰意冷，她要求讓犯案的男同學退學，校方直接拒絕，還想大事化小、小事化無，希望她能當作沒這件事，把經歷「慢慢遺忘」，「無論這件事情最後結果如何，我都不能理解為何一個被害者在性平會上是聽到這樣的話！」

►珂潤泡泡洗面乳下殺290元

ET快訊
女大生圖書館睡覺　醒來「外套噴滿精液」！校方竟冷回8字
快訊／辛龍「已離開吳宗憲公司」　憲哥發聲
英返台航班「1發燒4人有症狀」　指揮中心回應了
信用卡掉甜點店冰櫃縫隙陣亡　店員冷回「只能掛失」總公司回應了
華航全機127人入境！1人發燒送醫　有症狀暴增至5人
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

女大生圖書館睡覺　醒來「外套噴滿精液」！校方回：只是惡作劇

快訊／信義三越3歲童「電梯夾到腳」當場大哭　緊急斷電搶救

快訊／高雄救護車、29歲黑車駕駛相撞！車頭毀2人傷緊急送醫

19歲駕駛沒禮讓...中壢警凌晨騎車執勤遭撞　頭肩撕裂傷送醫

「叭」！爛醉男不爽水泥車鳴喇叭示警　雙方下車街頭爆街鬥毆

偷拍女僕更衣！店長「顏文字」道歉成鐵證　5員工民事逆轉獲賠

西門町吊嘎辣妹舉牌找乾爹　疑酒吧call客噱頭...警：別私加賴

快訊／台東貨車失控衝撞4棵路樹！慘翻落150cm高邊坡　2人受傷送醫

台南機車騎士「一路左切」遭撞飛5米　送醫搶救不治

她牽機車倒退撞車未報警吃肇逃罰單　一審撤銷二審逆轉理由曝光

梁靜茹周興哲對唱《如果有一天》　他在後台聽她唱歌：都快哭了！

林心如做甜點…鄭元暢崩潰：妳來亂的！　霍建華交代她「不要喝太醉」反躺槍ＸＤ

梁靜茹《分手快樂》開口忍不住哭了..　小巨蛋全場合唱！她鞠躬道謝

23歲妹最高紀錄17天沒便便！　X光片曝「大腸往上長到心臟」

長太像了！14隻和尚鸚鵡排排站 媽點名還忘名字...網：真的會錯亂

鬼鬼超緊連身衣慶聖誕節　Lulu一看太辣：前面2顆害羞頭頭

情慾健身房1／女教練陪睡吸客！顏值身材決定勝負　他買課為「相親」

日本鎖國！禁止外國人入境　直到2021年1月底為止

活蝦餐廳賠慘！海軍棄單16桌菜　每桌6折賣補貼...老闆：損失8萬

託老公剃腳毛...2寶變「貴賓雞爪」　妻回家氣炸：別叫男人做任何事

女大生圖書館睡覺　醒來「外套噴滿精液」！校方回：只是惡作劇

快訊／信義三越3歲童「電梯夾到腳」當場大哭　緊急斷電搶救

快訊／高雄救護車、29歲黑車駕駛相撞！車頭毀2人傷緊急送醫

19歲駕駛沒禮讓...中壢警凌晨騎車執勤遭撞　頭肩撕裂傷送醫

「叭」！爛醉男不爽水泥車鳴喇叭示警　雙方下車街頭爆街鬥毆

偷拍女僕更衣！店長「顏文字」道歉成鐵證　5員工民事逆轉獲賠

西門町吊嘎辣妹舉牌找乾爹　疑酒吧call客噱頭...警：別私加賴

快訊／台東貨車失控衝撞4棵路樹！慘翻落150cm高邊坡　2人受傷送醫

台南機車騎士「一路左切」遭撞飛5米　送醫搶救不治

她牽機車倒退撞車未報警吃肇逃罰單　一審撤銷二審逆轉理由曝光

工讀生出來！小熊貓「雙腳站立」量體重　影片曝光網驚：好穩

「聖誕老人」造訪養老院...18人身亡！　157人慘中鏢

長髮妹樓下排餐廳！天降「一坨屎」正中她頭　手一摸全黑崩潰

張宗憲32歲生日領軍富邦踢館攻城獅　期待下週台北開幕戰

好想要這種兒子！24歲泰國小鮮肉「存錢買3樓透天厝」送爸媽

大打出手！梁文傑與妻客串國際橋牌社　林楚茵為戲「狠拽夫眼鏡」　

辛龍「已離開吳宗憲公司」　憲哥不再提他：讓他自己沉澱

禁區戰力不足陷入苦戰　攻城獅期待塔壁出戰下週踢館富邦

光明國中態度擺第一　曾陶鎔曾犯錯感謝恩師管教

英返台航班入境採檢18人　1發燒送醫、4乘客過去14天有症狀

他開12米長「底盤車」吸睛上路 戴安全帽驚險過彎抵車體廠

社會熱門新聞

女教練陪睡吸客！顏值身材決定勝負　他買課為「相親」

快訊／騎士上國1遭輾斃！屍塊四散　聯結車爆胎

騎士闖國道遭輾斃！多車駕駛報案：我壓到了

騎士闖國道淪屍塊…警靠信用卡追出身分

地方媽媽嫌夫軟　帶鮮肉教練回家激戰

即／台大女宿起火　女學生倉皇逃出1樓

拾荒婦月收僅3K　火燒2車面臨百萬賠償

母子上吊雙亡　遺體懸掛殯儀館入口

台南機車騎士一路左切遭撞飛5米　送醫不治

貧父賣推車籌女兒醫藥費被罵爆　真相大逆轉

機車頻闖國道一次看！他遭輾斃成碎屍塊

女教練「柔情1hr」　健身會員大解放

人妻喝咖啡變「行屍」　下體驗出主管口水

大叔獵豔不手軟　健身女教練收入秒看懂

更多熱門

相關新聞

他鏘手機沒事...不該把對方大頭貼改成「動態圖」

他鏘手機沒事...不該把對方大頭貼改成「動態圖」

台中許姓男子大白天在路邊機車置物箱內，偷走張姓男子的智慧型手機。他竟突發奇想，將張男LINE的大頭貼換成長5秒鐘的男女恩愛動態圖片，遭檢察官怒斥「極為幼稚！」台中地院審結，依竊盜、散布猥褻影像罪各判拘役30日，應執行50日，可易科罰金5萬元。

即／長榮馬國女大生命案　梁嫌「殺人罪」起訴

即／長榮馬國女大生命案　梁嫌「殺人罪」起訴

3男3女躲房間　門一開全傻了

3男3女躲房間　門一開全傻了

辣妹「按不到5分鐘」脫褲子　他秒彈開

辣妹「按不到5分鐘」脫褲子　他秒彈開

百張蘿莉照上傳雲端　美通報台灣逮男大生

百張蘿莉照上傳雲端　美通報台灣逮男大生

關鍵字：

惡作劇妨害風化猥褻噴精

讀者迴響

熱門新聞

女教練陪睡吸客！顏值身材決定勝負　他買課為「相親」

4人無菜單料理吃7000怒公審　主廚回應

快訊／騎士上國1遭輾斃！屍塊四散　聯結車爆胎

日本天皇理髮師教正確洗頭防掉髮

林書煒15歲女兒長大了！　「超齡高冷臉」美翻

陳建州深夜連續道歉4次！

3個月噴160萬換得分手！癡情男：沒發生過關係

西門街頭公開徵友　吊嘎妹蹲坐找乾爹

扯爆！春水堂驚見「湯鍋變泡腳桶」

泰貴妃千張慾照外流　仍得「泰王專寵」貼心陪出巡

日本研擬「禁止外國人入境」到1月底為止

西門妹舉牌徵乾爹　加LINE實測

約會氣質妹　他遭放生愣：請吃小吃錯了？

吳宗憲火大「看新聞才知Sandy辦耶誕趴」：不再當盡責父親

託老公剃腳底毛！2寶變貴賓雞爪

更多

最夯影音

更多
梁靜茹周興哲對唱《如果有一天》　他在後台聽她唱歌：都快哭了！

梁靜茹周興哲對唱《如果有一天》　他在後台聽她唱歌：都快哭了！
林心如做甜點…鄭元暢崩潰：妳來亂的！　霍建華交代她「不要喝太醉」反躺槍ＸＤ

林心如做甜點…鄭元暢崩潰：妳來亂的！　霍建華交代她「不要喝太醉」反躺槍ＸＤ

梁靜茹《分手快樂》開口忍不住哭了..　小巨蛋全場合唱！她鞠躬道謝

梁靜茹《分手快樂》開口忍不住哭了..　小巨蛋全場合唱！她鞠躬道謝

23歲妹最高紀錄17天沒便便！　X光片曝「大腸往上長到心臟」

23歲妹最高紀錄17天沒便便！　X光片曝「大腸往上長到心臟」

長太像了！14隻和尚鸚鵡排排站 媽點名還忘名字...網：真的會錯亂

長太像了！14隻和尚鸚鵡排排站 媽點名還忘名字...網：真的會錯亂

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面