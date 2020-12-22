3男3女躲房間「上下摸來摸去」...每50分鐘換人！門一開全傻了

▲阿義被依法判5月徒刑。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫Pixabay）

記者林昱萱／台南報導

一名男子「阿義」（化名）是一間養生館負責人，但他卻容留3名女子在店內，為不特定男客從事半套性交易，提供多種服務，而他則會從中收取傭金。對此，台南地院審理後，依法判他5月徒刑，得易科罰金。

判決指出，阿義是台南某養生館的負責人，平常負責管理經營、接待客人、帶客人進入包廂與收款等工作，而他還以每節50分鐘1800元作為代價，容留、媒介3名女子在店內與不特定男客從事半套性交易，其內容包含讓男客撫摸胸部、生殖器，並為男客撫摸生殖器直至射精。

每次性交易後，阿義會收取800元傭金，其餘1千元則歸小姐所有，而詭異的營業方式引起警方懷疑，因此持搜索票前往該處搜索，當場查獲3名小姐在房內與3名男客在包廂內從事猥褻行為。此外，警方也於現場扣得電腦螢幕一台、監視器主機一台、監視器鏡頭一個、房屋租賃契約一份、門禁遙控器一個、現金2800元等。

阿義於警詢、偵訊時，均對案情坦承不諱，且也與小姐、男客證詞相符，又有案發現場照片佐證，可見其犯行堪以認定。對此，法官認為，阿義不思正途營利，竟以按摩店掩飾其圖利媒介、容留猥褻之行為，對社會善良風俗造成危害。

此外，法官認為，阿義的行徑也潛藏衛生、疾病傳播問題，而以身體性器之滿足為交易籌滿，使社會流俗趨於低下，助長不良風氣，念及他犯案後坦承犯行，考量他家庭經濟狀況、智識程度等後，依犯圖利容留猥褻罪，判處他5月徒刑，如易科罰金，得以新台幣1千元折算一日。