藏2樓套房...辣妹「按不到5分鐘」就脫褲子！他一被碰到秒彈開

▲阿傑被依法判3月徒刑。（圖／示意圖，無關本案／取自免費圖庫Pixabay）

記者林昱萱／桃園報導

一名男子「阿傑」（化名）是某間生活館的櫃台人員，但他與負責人共同容留女子「阿桃」（化名），在店內為不特定男客提供半套性交易服務，而阿傑與負責人還會從中收取傭金。對此，桃園地院審理後，依法判他3月徒刑，得易科罰金。

判決指出，阿傑在桃園某生活館擔任櫃檯人員，而他與該店負責人，共同基於意圖使女子與他人為猥褻行為，而容留以營利之犯意聯絡，讓阿桃在店內為不特定男客按摩和以手撫摸套弄生殖器的猥褻服務。收費方式為每60分鐘1千元，其中600元由阿桃所得，而另外400元則由阿傑與負責人所有。

詭異的營業方式引起警方懷疑，遂喬裝成男客前往該處假意消費，而阿傑見狀後，將警方接待進2樓店內的包廂，並安排阿桃為其提供服務，而在按摩大約五分鐘後，阿桃就主動上前將警方褲子脫下，並用手撫摸其生殖器。

阿桃一出手後，警方立即表明身分，並當場將其查獲。對此，法官認為，阿傑的行徑已經妨害善良風俗，破壞社會風氣，所為實屬不該，惟念其最後坦承犯行，態度尚稱良好，考量其犯罪動機、手段、素行等後，依共同犯圖利容留猥褻罪，判處他3月徒刑，如易科罰金，得以新台幣1千折算一日，扣案之感應磁扣沒收。