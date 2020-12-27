蘇揆籲地方別各自為政　侯友宜：讓民眾選擇吃不吃萊豬是總統強調的

▲新北市長侯友宜。（圖／記者羅婉庭攝）

記者楊蕓／台北報導

明年元旦起將開放含萊克多巴胺豬肉進口，各地方政府紛紛透過自治條例手段反制，行政院長蘇貞昌昨呼籲，食安跟防疫同樣都要全國一致，「不要各自為政亂了套」，對此，新北市長侯友宜表示，地方政府要求瘦肉精零檢出、要求業者標示清楚，是守住食安最底層的防線，且讓民眾選擇吃或不吃萊豬，這也是總統一直強調的。

面對萊豬即將開放進口，各地方政府紛紛透過自治條例手段反制，蘇貞昌昨呼籲，食安跟防疫同樣都要全國一致，「不要各自為政亂了套。」對此，侯友宜強調，守護國人健康，每個人都有責任，讓民眾選擇吃或不吃，這也是總統一直強調的，身為地方政府，除了藉著地方自治條例要求瘦肉精零檢出以外，也要求業者標示清楚，這是守住食安的一個最底層防線。

侯友宜再次呼籲中央，應該要讓民眾清楚選擇吃或不吃，一定要統一標示，將「萊」或「不萊」講清楚，讓民眾去做選擇，開放萊豬進口以後政府更有責任讓民眾一目了然。

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