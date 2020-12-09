每小時最多150顆！雙子座流星雨12/14大爆發　最佳觀測時間出爐

▲雙子座流星雨將登場。極大期預測發生在12月14日，每小時最多可見約150顆流星雨。（圖／台北市天文教育館）

記者賴文萱／台北報導

今年條件最好的雙子座流星雨將來臨！台北天文館指出，這次流星雨活躍日期在12/4至12/17期間，極大期預測發生在12月14日，每小時最多可見約150顆流星雨。由於當日接近農曆初一為朔月，不受月光影響，尤其0時至2時前後，輻射點來到天頂附近，觀察條件最好。

氣象局表示，雙子座流星雨發生於每年的12月4日至12月17日之間，今年極大期預計將出現在12月14日8時50分（台灣時間），每小時最多可見150顆流星。

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依觀測資料統計分析，雙子座流星雨接近極大期的流星數量幾乎會持續1整天，雙子座流星雨的輻射點在入夜後自東北偏東方升起，因此在北半球各地於12月13日或14日的夜間至翌日天亮前都有機會觀看到雙子座流星。

由於12月15日為朔月（農曆初一），因此在14日前後夜間的流星觀測不會受月光影響，條件相當的不錯，民眾可把握今年的機會。雙子座流星特色為明亮，移速中等，適合各種觀測的方式。

▲雙子座流星雨今年極大期落在12月14日。（圖／時間守護者Evan Lin授權提供）

台北天文館表示，雙子座流星雨不但流星數多而且穩定，輻射點位在雙子座頭部的北河二附近，特色是流星速度中等偏慢（～每秒35公里），亮度中等偏亮，偶爾會出現較明亮的火流星。

極大期預測發生在12月14日，每小時最多可見約150顆流星雨，輻射點約19時升起，因此天黑不久就可以朝東方觀察，越接近午夜越容易看到流星。尤其0時至2時前後，輻射點來到天頂附近，觀察條件最好。

▲雙子座流星雨輻射點示意圖。（圖／台北天文館）

欣賞流星雨並不需望遠鏡，只要挑選視野開闊、光害少的地方，就可以肉眼觀賞。一般來說，兩千公尺以上的高山條件最佳。

台北天文館流星雨將在極大期晚間於陽明山、梨山、蘭嶼、七美等觀星條件極佳的地點，以高畫質攝影機進行星空直播，讓民眾透過網路也能即時欣賞到這次難得的流星雨美景。

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