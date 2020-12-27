阿嬤強逼2孫女「讓友狂摸」…完事塞錢！她看性暴力讀本淚曝狼行

▲女童讀性暴力讀本「象爸爸著火了」，意外抖出阿嬤、阿嬤男友人的恐怖狼行。（示意圖／免費圖庫123RF）

記者陳羿妏／台中報導

台中11歲女童小花（化名）與9歲妹妹小草（化名）2017年7月間，遭阿嬤及阿嬤廖姓友人以「給予零用錢」為由，強行猥褻得逞，直到小花看完性暴力讀本「象爸爸著火了」，向老師表示「我也有」，全案因此曝光。對此，一審廖男、阿嬤分別被依精神狀態處「心神喪失」、證據不足判無罪，案經上訴，二審審理期間廖男身亡，判公訴不受理，而阿嬤則因罪證不足獲無罪。

判決指出，阿嬤平時小花與小草同住，負責照顧、教養之責，孰料，2017年7月起，卻多次以強硬態度、廖男會給零用錢為由，引誘小花下樓，並要求小花坐在廖男大腿上，讓廖男伸手撫摸小花私密部位，前後猥褻3次，給零用錢共2000元。

誇張的是，同年9月廖男竟改對小草下手，在某次獲得女童阿嬤同意後，騎車載小草外出買糖果途中，趁小草坐在機車前方，伸手進裙內撫摸小草私密部位，猥褻得逞；2018年1月，阿嬤再以同樣方式要求小草下樓，站到廖男面前，讓廖男拿出700元後，可撫摸小草的私密處，藉此滿足其性慾。

直到2018年9月18日小花於校內接受個別輔導，聽完老師導讀性暴力讀本「象爸爸著火了」，喊出「我也有」，老師進一步了解、詢問小花後，由學校通報處理，全案因此曝光，廖男、阿嬤皆遭依加重強制猥褻罪起訴。

一審台中地院審理時，廖男因極度重聽、腦部腹腔手術、失智、不良於行等症狀，過程幾乎無法表達任何意見，狀況達「心神喪失程度」，另外也查無證據顯示阿嬤、廖男犯行，因此2人獲無罪。

案經上訴，二審台中高分院審理時，廖男今年9月12日死亡，因此判公訴不受理，而阿嬤部分，則因小花、小草指述不同，檢方未提更多積極證據，審酌後仍判阿嬤無罪。



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