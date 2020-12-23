遊覽車司機尾隨6歲女童…巷弄內性侵！求輕判喊：有誠意賠償但沒錢

▲台中一名遊覽車司機尾隨性侵6歲女童，二審判決出爐。（資料照／記者白珈陽翻攝）

記者陳羿妏／台中報導

台中一名55歲陳姓遊覽車司機今年4月7日晚間尾隨一名6歲女童，還將女童強抱至巷弄內變電箱，性侵得逞。一審台中地院依對未滿十四歲之女子犯強制性交罪，判陳男7年8月，案經上訴二審，日前台中高分院駁回，可上訴。

回顧整起事發經過，陳男當天載香客參加廟會活動，因此將車停靠在太平區一處寺廟附近休憩，孰料，他見女童獨自一人走在路上，竟起色心一路尾隨，見四下無人，偷偷將女童強抱至巷弄內變電箱，性侵得逞。事後女童返家向家人哭訴，由家人報警，全案因此曝光。

陳男落網後坦承犯行，也感到相當後悔。對此，一審台中地院認為，陳男明知女童年幼，卻為一己私慾，強行性侵女童，對女童心理產生負面影響，更嚴重影響社會治安，惡性重大，另考量陳男尚未與女童家屬達成和解、賠償，依對未滿十四歲之女子犯強制性交罪，判陳男7年8月。

陳男、檢方皆不服結果上訴，陳男辯稱，自己已積極與女童家屬調解，但他經濟能力有限，所以最後無法達成和解，並非無賠償誠意，另主張自己坦承犯行，犯後態度良好，盼法院能從輕量刑。檢方則認為一審量刑過輕。

不過，二審台中高分院認為，一審量刑妥適，且考量陳男尚未與女童家屬達成和解，因此駁回上訴，全案仍可上訴。

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