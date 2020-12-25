人夫家裡激戰看護！大膽逛街放閃　正宮聽喘息聲心碎斷6年婚

▲人妻發現丈夫偷吃公公的外籍看護，訴請離婚並求償100萬精神撫慰金。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者陳羿妏／彰化報導

彰化一名人妻小妍（化名）發現，丈夫與越南籍看護小甜（化名）展開婚外情，直接於家中發生關係，令她大受打擊，蒐證後訴請離婚，並向小甜求償精神撫慰金100萬元。日前彰化地院審理後，判小甜賠40萬元為適當，可上訴。

判決指出，小妍2013年與丈夫結婚，今年間意外發現丈夫偷吃，且對象竟是平時負責照顧公公的小甜，兩人直接於家中調情、發生關係。小妍為訴請離婚、提告求償，決定私下蒐證，除了拍到小妍丈夫與小甜手挽著手外出逛街畫面，還錄到女子呻吟、喘息聲。

小甜否認有不正當關係、發生性行為，辯稱小妍丈夫是她的雇主，看護與雇主外出吃東西是再正常不過的事情，且小妍提出的證據都是一些日常生活對話，根據比例原則，即便小妍為了婚姻權蒐證，錄音檔仍不具證據能力。

不過，法官勘驗照片、錄音對話後，認為從普羅大眾認知來看，小妍丈夫與小甜的舉動確實不像雇主與勞工間的關係，反倒像情侶，再加上錄音檔內聽到女子喘息聲、持續的呻吟聲，難以想像男女2人正常相處之下會發出這樣的聲音，因此足認2人互動超越一般男女交往行為，審酌後，判小甜賠40萬元為適當，全案仍可上訴。另外，小妍經訴訟後，目前已與丈夫離婚。



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