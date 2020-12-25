　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

人夫家裡激戰看護！大膽逛街放閃　正宮聽喘息聲心碎斷6年婚

▲偷情,情侶,感情,兩性,顯圖。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲人妻發現丈夫偷吃公公的外籍看護，訴請離婚並求償100萬精神撫慰金。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者陳羿妏／彰化報導

彰化一名人妻小妍（化名）發現，丈夫與越南籍看護小甜（化名）展開婚外情，直接於家中發生關係，令她大受打擊，蒐證後訴請離婚，並向小甜求償精神撫慰金100萬元。日前彰化地院審理後，判小甜賠40萬元為適當，可上訴。

判決指出，小妍2013年與丈夫結婚，今年間意外發現丈夫偷吃，且對象竟是平時負責照顧公公的小甜，兩人直接於家中調情、發生關係。小妍為訴請離婚、提告求償，決定私下蒐證，除了拍到小妍丈夫與小甜手挽著手外出逛街畫面，還錄到女子呻吟、喘息聲。

小甜否認有不正當關係、發生性行為，辯稱小妍丈夫是她的雇主，看護與雇主外出吃東西是再正常不過的事情，且小妍提出的證據都是一些日常生活對話，根據比例原則，即便小妍為了婚姻權蒐證，錄音檔仍不具證據能力。

不過，法官勘驗照片、錄音對話後，認為從普羅大眾認知來看，小妍丈夫與小甜的舉動確實不像雇主與勞工間的關係，反倒像情侶，再加上錄音檔內聽到女子喘息聲、持續的呻吟聲，難以想像男女2人正常相處之下會發出這樣的聲音，因此足認2人互動超越一般男女交往行為，審酌後，判小甜賠40萬元為適當，全案仍可上訴。另外，小妍經訴訟後，目前已與丈夫離婚。


【更多新聞】

快訊／檢求處死刑！變態魔擄殺性侵馬國女大生　判定高風險再犯

台中七期豪宅水溝驚見男屍！高大成曝「可能死因」：他殺機率低

UBA隊長招魂4、50次沒回應！　哥「向女友家屬道歉」終獲聖筊

ET快訊
首例！胎盤驗出「塑膠微粒」　醫師憂：新生兒恐成「塑膠寶寶」
握拳寶寶13歲了「驚人變化近況」曝！　網誤會12年
余天萊豬表決一度投錯票　被抓包忙玩手遊麻將
范瑋琪道歉文「8分鐘重新編輯3次」！　又提敏感字眼尷尬秒刪除
全劇組都表兄弟！女星「每間脫光睡」　呻吟隔壁全聽到
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

宜蘭羅東光榮陸橋遭火焚檢修　中午解封...雙向單線通行：禁大車

1歲女童遭阿嬤反鎖家中…瓦斯爐沒關！警聞燒焦味破門救出她

志願役簽4年「收假返營覺得煩」　女下士回長官4句話下場曝光

盤查Uber乘客未戴口罩遭錄影蒐證　基隆警暴怒「執行公務你不能拍」

藏西門町公廁「手機伸門縫」　22歲妹嚇壞...偷拍狼：一時興起

韓風型男被分手...上傳她裸照「附IG」　少女收私訊天天驚恐崩潰

人夫家裡激戰看護！大膽逛街放閃　正宮聽喘息聲心碎斷6年婚

擄殺馬國女大生「變態魔求處死刑」　里長：父母早有預料也沒錢救

國1台南永康交流道「怪獸級」大車對決　貨櫃車翻覆1傷大塞車

掛保證助吸金24億害千人　3王牌律師「收錢簽證卻不查證」遭起訴

KID扛起李佳穎放閃宣布「我決定公開」！　PO合照告白：她很棒

女兒抱怨麵店沒給水「好爛」　萁萁生氣了：從今後都不會買給妳！

紐籍機師同班空服員參加百人趴　長榮航空：未入境不用居家檢疫

控中信兄弟「紅龜」掐脖嗆聲　體能教練嘆：不敢留在台灣！

小蠻結婚9月懷孕了！！　曬超音波照報喜：現在是一家參口

染疫亂跑、騙公司...害0本土破功 長榮開除紐籍機師！40萬月薪飛了

染疫機師趴趴走、拒配合口風緊　陳時中：怎會忘記跟案771一起？

控中信兄弟陳江和掐脖嗆「供沙小」　體能教練嘆：不敢留台

柴犬聽見呼喚「自行打包」進袋　乖巧模樣超萌融化網：我要帶走

首波寒流達標！跨年夜急凍　「最低探6°C」將發低溫特報

宜蘭羅東光榮陸橋遭火焚檢修　中午解封...雙向單線通行：禁大車

1歲女童遭阿嬤反鎖家中…瓦斯爐沒關！警聞燒焦味破門救出她

志願役簽4年「收假返營覺得煩」　女下士回長官4句話下場曝光

盤查Uber乘客未戴口罩遭錄影蒐證　基隆警暴怒「執行公務你不能拍」

藏西門町公廁「手機伸門縫」　22歲妹嚇壞...偷拍狼：一時興起

韓風型男被分手...上傳她裸照「附IG」　少女收私訊天天驚恐崩潰

人夫家裡激戰看護！大膽逛街放閃　正宮聽喘息聲心碎斷6年婚

擄殺馬國女大生「變態魔求處死刑」　里長：父母早有預料也沒錢救

國1台南永康交流道「怪獸級」大車對決　貨櫃車翻覆1傷大塞車

掛保證助吸金24億害千人　3王牌律師「收錢簽證卻不查證」遭起訴

港口罩一天生產8000萬個　供過於求爆倒閉潮

差幾秒就碾碎！垃圾場員工拆塑膠袋抱出黑貓　獸醫：有人養過

高雄「超薄紙片屋」佇立10年↑　他傻：能住人？網見3層樓賺歪了

首例！胎盤驗出「塑膠微粒」　醫師憂：新生兒恐成「塑膠寶寶」

南韓新冠疫情告急刷新高！單日「暴增1241例」　看守所淪病毒煉獄

乾癟、不對稱都能救的「矯正唇型」教學　搭配奶茶色口紅畫出嘟嘟嘴

再傳耶誕趴取消！陽明山「爛醉仙境」3天活動延期　可全額退費

「社會住宅租金會重新算一遍」　柯文哲：我的態度是絕不債留子孫

新冠疫苗研發傳「進度落後」　國光生技駁斥：明年1月進臨床二期

業者利多！健康食品「小綠人」標章審查　明年起至少縮短2個月

社會熱門新聞

瑪莎拉蒂左轉硬上分隔島　撞爆路燈車半毀

兒子狂丟東西下樓　媽破門心碎：他在求救

瑪莎拉蒂衝分隔島　VVV車牌結標價格曝光

快訊／聖誕節當日　母子陳屍殯儀館前

遭寶和會圍堵　他躲羅霈穎靈堂獲救

即／檢求處死刑！變態魔擄殺性侵馬國女大生

7男12女汽旅內做壞事！高雄警開門一見全抓起來

撞爛瑪莎拉蒂還找人頂包！25歲囂張富少身分曝

夜店撿屍女同事…台北男完事後「房門鑰匙給別人」！

即／長榮馬國女大生命案　梁嫌「殺人罪」起訴

情色中山區「按摩舒壓」　剝皮9名店曝

獨／控中信兄弟「紅龜」掐脖　他嘆：不敢留台灣

性侵殺害馬國女大生　梁育誌遺書曝原因

快訊／桃園遭擄外籍男找到了！丟包台中山區

更多熱門

相關新聞

對妳冷淡⋯男人劈腿的5個徵兆

對妳冷淡⋯男人劈腿的5個徵兆

感情要走得長久不容易，外在的誘惑太多，很容易就會被吸引，身為女人的妳，當發現他開始出現一些不同平常的舉動，而且次數越來越頻繁，就很有可能是感情出現了危機，尤其是這5點徵兆最常出現，一定要特別注意。

「5年沒恩愛」老公偷吃　網一面倒挺男方

「5年沒恩愛」老公偷吃　網一面倒挺男方

挽回出軌妻「門外聽見愛愛聲」　他秒崩潰

挽回出軌妻「門外聽見愛愛聲」　他秒崩潰

已婚保全偷情女秘書！公司廁所「直接開戰」

已婚保全偷情女秘書！公司廁所「直接開戰」

波斯貓臉上多一圈橘漬　爸險氣炸

波斯貓臉上多一圈橘漬　爸險氣炸

關鍵字：

偷吃

讀者迴響

熱門新聞

紐西蘭機師大鬧病房　碰到他秒變乖

KID突PO合照宣布「我跟李佳穎決定公開」

「5年沒恩愛」老公偷吃　網一面倒挺男方

「大隻蜜蜂」突狂咬媽衣角網笑翻

生肉上「躺一片綠葉」好謎　神人解釋用途

女兒抱怨麵店沒給水「好爛」　萁萁生氣了

范瑋琪深夜紅眼崩潰：放過我家人！

長輩振興券不花　月底拿一疊求救

瑪莎拉蒂左轉硬上分隔島　撞爆路燈車半毀

向華強申請「依親移民來台」定居！爆暗黑內幕

小鬼平安夜來電報平安　私下對話曝光

龍婆預言2021「一條龍將稱霸全球」

經血沾裙！後方女生「直接脫外套」幫綁腰上擋住

飯島愛猝逝前最後身影曝光！獨死12年仍為謎

職棒前啦啦隊長驚爆右眼失明4個月

更多

最夯影音

更多
KID扛起李佳穎放閃宣布「我決定公開」！　PO合照告白：她很棒

KID扛起李佳穎放閃宣布「我決定公開」！　PO合照告白：她很棒
女兒抱怨麵店沒給水「好爛」　萁萁生氣了：從今後都不會買給妳！

女兒抱怨麵店沒給水「好爛」　萁萁生氣了：從今後都不會買給妳！

紐籍機師同班空服員參加百人趴　長榮航空：未入境不用居家檢疫

紐籍機師同班空服員參加百人趴　長榮航空：未入境不用居家檢疫

控中信兄弟「紅龜」掐脖嗆聲　體能教練嘆：不敢留在台灣！

控中信兄弟「紅龜」掐脖嗆聲　體能教練嘆：不敢留在台灣！

小蠻結婚9月懷孕了！！　曬超音波照報喜：現在是一家參口

小蠻結婚9月懷孕了！！　曬超音波照報喜：現在是一家參口

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

寵物雲聖誕市集下殺優惠！

年終最後一檔【聖誕市集】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面