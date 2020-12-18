認識1天就帶回家啪！警衛交友軟體約15歲少女　她「1動作」揭真相

▲阿宏與小花認識一天就發生關係，直到小花驗孕全案因此曝光。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者陳羿妏／台中報導

台中一名24歲警衛阿宏（化名）去年12月底透過交友軟體「Goodnight」結識15歲高中少女小花（化名），雙方認識僅一天就發生關係。日前台中地院依法將阿宏判刑10月，可上訴。

判決指出，阿宏於去年12月26日認識小花，隨後兩人同月27日、28日於阿宏租屋處二度發生關係。直到小花擔心懷孕，前往醫院檢查後，經社工通報，全案因此曝光。

阿宏否認犯行，辯稱不知道小花年紀，一開始詢問對方時，小花自稱18歲，但他沒有資料可佐證。小花表示，方便加入Goodnight，所以並沒有使用真實年齡，她與阿輝聊一陣子後，就改以LINE聊天，而對話內容中她也聊到自己的基本狀況，像是今年15歲，休學中等語，不過，阿宏當時知道她15歲後，仍決定見面，並邀約發生關係。

對此，法官勘驗說詞、證據後，確認阿宏犯行，認為阿宏行為已侵害小花性自主權，另考量阿宏目前尚未與小花家屬達成和解，審酌後依對於十四歲以上未滿十六歲之女子為性交共2罪，各處6月刑期，應執行10月刑期，全案仍可上訴。



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