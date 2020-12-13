8歲女童睡中間！遭「外婆男友」3度伸爪侵犯　外婆躺旁邊渾然不知

▲8歲女童睡外婆家，慘遭外婆男友性侵。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者陳羿妏／高雄報導

高雄一名8歲女童小花（化名）2018年11月19日於外婆家過夜時，睡在外婆及外婆男友阿輝（化名）中間，孰料，睡到一半卻遭阿輝性侵，直到她向父親哭訴，全案因此曝光。一審橋頭地院依法將阿輝判刑4年，案經上訴，二審高雄高分院駁回，可上訴。

判決指出，阿輝與小花外婆為男女朋友關係，並一同居住於基隆，而小花平時居住在高雄，偶爾隨父母到基隆外婆家居住數日。阿輝2018年11月19日晚間，利用小花前來居住、同床共眠之際，不顧小花外婆還躺在一旁，伸爪性侵小花得逞。事後，小花聽聞父親過年將前往外婆家後，表示抗拒並哭訴性侵一事，父親因而報警提告。

小花表示，當時遭阿輝性侵3次，當下不敢動，只覺得很痛、害怕「不知道叔叔為何要摸」；阿輝否認性侵犯行，辯稱女友職業是看護，為淺眠之人，若有任何狀況不可能不知道。

▲阿輝性侵當下，女友還躺在旁邊熟睡。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

不過，法官調查，小花外婆事後得知孫女遭性侵，曾質問阿輝「你有沒有做對不起我跟小孩子的事」、「摸小孩子的事」等語，阿輝則直接承認，也有打電話向小花雙親道歉。

一審橋頭地院勘驗相關說詞後，確認阿輝犯行，而阿輝與小花家屬事後雖以60萬元達成和解賠償，且小花父親具狀同意原諒阿輝，願給予緩刑機會，但法官認為阿輝身為49歲的成年男子，竟不顧小花為年僅8歲幼童，直接性侵，無緩刑之必要，依對未滿十四歲之女子犯強制性交罪，將阿輝判刑4年。

阿輝認為原判決不當再提上訴，二審高雄高分院審理後，以上訴無理由，駁回告訴，全案仍可上訴。

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