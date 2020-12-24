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懷孕後「5年沒恩愛」老公偷吃人妻！　網一面倒挺男方：妳要負責任

▲桃園市羅姓人夫長達10年間自拍夫妻閨房之樂，去年夫妻吵架後遭妻指控妨害秘密罪挨告。（示意圖／取自免費圖庫PEXELS）

▲人妻性冷感又嫌棄老公，但禁止對方約砲。（示意圖／取自免費圖庫PEXELS）

記者黃可昀／綜合報導

雖說瞞著另一半約砲是不忠貞行為，但在特殊情況下，約砲不一定就是尋求刺激愛偷吃。一名人妻透露，他和老公結婚多年都沒什麼問題，但5年前懷孕後就一直「性致缺缺」，甚至禁止老公主動觸碰她，長期的零互動導致夫妻關係出現危機，更抓包老公二度偷約砲，「我真的有問題嗎？導致我老公就這樣把持不住？」

人妻在臉書社團「靠北老公2.0」匿名表示，她承認自己這5年來都性冷感，老公平時都靠自己的雙手解決需求，「他撫摸我我會罵他，我不喜歡，我也不知道，就是不想給他碰」，老公主動求歡她也會請對方先去刷牙、洗澡，「他說我嫌他有老人味很臭」。

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▲▼情侶,夫妻,吵架,道歉。（圖／翻攝自pakutaso）

▲網友說原PO也要負責。非當事人。（示意圖／翻攝自pakutaso）

長期被拒絕、嫌棄，導致老公自信心大受打擊，也覺得不受到重視，原PO自曝「就算他很認真跟我說他今天晚上想要，我也不當一回事」，於是夫妻倆長期維持著無性婚姻，直到前陣子發現老公瞞著她和已婚女性有不尋常曖昧，兩人甚至發生關係2次，讓她不禁自我懷疑，「我真的有問題嗎？」

底下留言幾乎是替男方講話，雖然約砲很傷另一半的心，但可恨之人必有可憐之處，這狀況看起來是老公比較弱勢，「這一次我不會罵男生了，妳要付（負）一大半責任」、「他出去找別人是對你們的婚姻不忠、這確實是不對的行為，但是相對的，妳自己也要檢討自己，是誰造就他出去約炮的」、「你不想給老公，卻又不要讓他找外面人妻。你自己覺得你的問題在哪」、「家裡廚房不開伙，還不給吃外賣」、「能撐5年已經很慶幸了」。

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