偷娃娃機台「10元餅乾31包」全吃光光！　情侶檔代價超過645倍

▲高姓男子與黃姓女友偷走娃娃機店31包太空包餅乾後「全吃下肚」，代價超過562倍。（示意圖，非當事店、人／記者徐愷昕攝）

記者徐愷昕／台南報導

高姓男子與黃姓女子為男女朋友，2人一日與鄭姓友人前去台南市安南區某娃娃機店時，見其中一機台前放著「太空包餅乾」滿額小禮，竟興起盜念，擋住監視器後直接竊走一箱，隔日又以同樣手法再犯案，致機台主因此損失16包餅乾（價值約310元）。案經報警，這對情侶檔分別被處有期徒刑3月，高男則另加拘役20日，皆得易科罰金。可上訴。

鄭姓男子於台南安南區某娃娃機店內承租一機台，為提升客流量，他在該機台前放置了一個裝有太空包餅乾的紙箱，並於上方張貼「本機台只要投滿50元就送餅乾一包」的告示。

高男與女友、友人5月24日前去上開娃娃機店時，見紙箱內的餅乾無人看管，竟未投任何硬幣於機台內，就直接竊取整箱太空包餅乾，過程中高男還擋住監視器鏡頭，意圖遮掩犯行，且在第一次偷竊成功後，高男隔（25）日凌晨3點多又獨自前往，以同樣手法二度大膽行竊。

鄭姓機台主到店清點機台時驚覺數量有異，確定遭竊後立即報警並調閱監視器影像，向情侶檔提告；鄭稱，他前後總共被偷走31包太空包餅乾，損失約310元。

台南地院審理時認為，高男與黃女皆年輕力壯，卻不以正途獲取財物，還夥同他人至娃娃機店行竊，顯然欠缺尊重他人財產權的觀念，雖然2人事後已將這31包餅乾「全部吃光」，但考量他們犯後坦承犯行，態度尚佳，審結依結夥三人以上竊盜罪對2人各處有期徒刑3月，得易科罰金9萬元；另高男再依竊盜罪處拘役20日，得易科罰金2萬元。換算下來，這20萬元罰金約為他們吃下肚餅乾（310元）的645倍。

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