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陸「福平鐵路」正式運營　「京台高鐵」連接台灣最關鍵一段

▲▼陸「福平鐵路」正式運營。（圖／東南網）

▲平潭站發出第一輛列車。（圖／翻攝東南網）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸福州至平台鐵路（福平鐵路）26日上午正式開通運營，大陸首座公鐵兩用跨海大橋「平潭海峽公鐵大橋」也同步投入使用。大陸多年前提出「京台鐵路」規劃，要建設一條連接北京與台灣的鐵路，其中「福平鐵路」就是大陸端最接近台灣的一段。

福平鐵路自福州站引出，向東南方經福州市長樂區，以橋樑跨越「海壇海峽」至平潭島，線路總長88公里，全線共設福州、福州南、長樂、長樂東、長樂南、平潭6座客運車站。

▼平潭海峽公鐵大橋。（圖／翻攝人民日報）

▲▼平潭海峽公鐵大橋。（圖／翻攝自人民日報）

「平潭海峽公鐵大橋」為福平鐵路重點控制性工程，是大陸首座公鐵兩用跨海大橋，該橋起自福州市長樂區松下鎮，經人嶼島、長嶼島、小練島、大練島，在蘇澳鎮連接平潭島，全長16.34公里，其中跨海段超過11公里。

大橋的上層為雙向六車道高速公路，設計時速100公里，已於2020年10月1日通車試運營；下層為雙線鐵路，設計時速200公里，與福平鐵路同步開通運營。

福平鐵路26日上午正式開通運營，第一班列車於9點43分從平台站出發，大陸國家鐵路集團指出，開通運營後，鐵路部門將安排開行動車組列車9.5對，最高運營時速200公里，預計明年1月20日起，將按照日常線、高峰線安排列車開行，每日開行動車組列車最高達17對。

▲▼陸「福平鐵路」正式運營。（圖／東南網）

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