「離台灣最近鐵路」26日開通！　平潭海峽公鐵大橋投入使用

▲平潭海峽公鐵大橋。（圖／翻攝自人民日報，下同）

記者鄭思楠／綜合報導

中國國家鐵路集團有限公司25日公布，福州至平潭鐵路（以下簡稱福平鐵路）將於12月26日開通運營，中國首座公鐵兩用跨海大橋-平潭海峽公鐵大橋同步投入使用，福州至平潭間最快35分鐘可達。官媒曾表示，火車將直達距離台灣新竹僅68海里的福建第一大島平潭，是「祖國大陸離台灣島最近處」。

據悉，福平鐵路自福州站引出，向東南經福州市長樂區，以橋樑跨越海壇海峽至平潭島，線路全長88公里。全線共設福州、福州南、長樂、長樂東、長樂南、平潭6座客運車站。鐵路部門已於12月25日12時10分開始發售福平鐵路動車組列車車票。

平潭海峽公鐵大橋為福平鐵路重點控制性工程，是中國首座公鐵兩用跨海大橋。該橋起自福州市長樂區松下鎮，經人嶼島、長嶼島、小練島、大練島，在蘇澳鎮連接平潭島，全長16.34公里，其中跨海段超過11公里。大橋上層為雙向六車道高速公路，設計時速100公里，已於2020年10月1日通車試運營；下層為雙線鐵路，設計時速200公里，將與福平鐵路同步開通運營。

中國大陸在「十三五」規劃中提出興建「北京到台灣」的京台線公路與鐵路建設，其中，大陸段最後一段路就是福平鐵路。

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