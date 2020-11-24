京台高鐵尾段　「離台灣最近」福平鐵路列車試運行





▲試驗列車駛過福平鐵路長樂南站。（圖／取自央視新聞）

記者陳政錄／綜合報導

作為「京台高鐵」、「京台通道」大陸段的最後一哩路，福建福州—平潭鐵路於23日宣布進入列車試運行階段，為年底正式開通作準備。中國鐵路集團負責人稱，未來通車後，將大幅縮短兩地時空距離，形成半小時生活圈、經濟圈，告別平潭島不通鐵路的歷史。

福平鐵路是大陸「八縱八橫」高速鐵路網的重要組成部分，全長約88.43公里，其中橋隧佔比79.04%，涵蓋烏龍江特大橋、平潭海峽公鐵兩用大橋等重點工程。

▲福平鐵路福建平潭海峽公鐵大橋列車試營運。（圖／取自央視新聞）

鐵路全線共設福州、福州南、長樂、長樂東、長樂南、平潭6個車站，設計時速200公里，其中福州和福州南為既有車站，其餘為新建站，預計2020年年底開通營運。

在此之前，施工難度最大的福建平潭海峽公鐵大橋，於8月下旬首次進行貨運試行、靜態荷載試驗後，大陸官媒《新華社》報導就稱，經過7年建設，福平鐵路有望於今年底開通，屆時火車將駛上福建平潭海峽公鐵大橋，直達距離台灣新竹僅68海里的福建第一大島平潭，「是祖國大陸離台灣島最近處。」

大陸官方最早由鐵道部、福建省於2008年提出京台高鐵計畫，並於2016年、2017年被正式列入大陸官方的中長期鐵路規畫、十三五規劃，旨在建設自北京到福建，從福平鐵路經海底隧道通往新竹，最後連接北京和台北的「京台高鐵」。其中，大陸段的尾端就是「福平鐵路」。

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