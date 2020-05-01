世界最長！平潭跨海公鐵大橋今通車　「京台高速」只差最後一段

▲平潭海峽公鐵兩用大橋。（圖／平潭網）



記者蔡紹堅／綜合報導

福建「平潭海峽公鐵兩用大橋」的高速公路段5月1日正式通車，大橋連接了福州市與平潭島，全長16.34公里，上層為高速公路，下層為鐵路，是世界最長的跨海公鐵兩用大橋，也是「京台高鐵」「京台高速」大陸端的最後一哩路。

平潭是福建省福州市轄下的海島縣，由126個島嶼組成，海壇島為最大島，總面積372平方公里，是大陸與台灣本島距離最近的地方，其與新竹商港直線距離僅140公里，因此平潭在2009年設立福州（平潭）綜合實驗區、2012年國務院批准實施《海峽西岸經濟區發展規劃》後，成為大陸執行對台工作的灘頭堡。

「平潭海峽公鐵兩用大橋」於2013年開工，連接福州市與平潭島，起點為福州市長樂區松下鎮，終點為蘇澳鎮上平潭島，大橋下層設計為時速200公里的雙線I級鐵路，上層設計為時速100公里的雙向六車道高速公路。

不過，由於台灣海峽的海域環境複雜，風大、浪高、流急、岩硬，全年6級以上大風超過310天，又經常受颱風侵襲，建設條件惡劣，有效作業時間短，施工難度極大，一直被視為「建橋禁區」，因此工程歷時了7年才接近完工。

大橋的上層的高速公路段5月1日開通後，下層的鐵路鋪設工程也將於5月底完成，隨後進入項目驗收階段，預計今年11月底鐵路能開通運行，可將原先2小時的車程縮短至30分鐘，將進一步促進福州、長樂、平潭的互聯互通，形成福州半小時「經濟生活圈」。

值得注意的是，大陸曾規劃建設從北京直通台灣的「京台高鐵」「京台高速」，而關鍵就是距離新竹只有140公里的平潭。雖然兩岸還有許多待解決的問題，但許多大陸工程師認為，能夠完成「平潭海峽公鐵兩用大橋」的工程，才代表大陸的工程技術經得起台灣海峽極端環境的考驗，有能力進行下一步「通往台灣」的工程。