世界最長！平潭公鐵兩用跨海大橋　今年加入「京台高鐵」路線

▲平潭海峽公鐵兩用大橋公路面貫通後，目前正在鋪設鐵軌，以利京台高鐵通行。（圖／平潭網）

記者陳政錄／綜合報導

大陸計畫「聯通台灣」的工程不斷推進，其中連接福建省會福州，以及平潭島兩地的重要通道—平潭海峽公鐵兩用大橋，於去年底開始鋪軌施工後，預計今（2020）年內完工通車，完成大陸段「京台高鐵」路線的最後一哩路，只剩下構想中的台灣海峽隧道、台北站，就可以直達台灣。

平潭是福建省福州市轄下的海島縣，由126個島嶼組成，海壇島為最大島，總面積372平方公里，是大陸與台灣本島距離最近的地方，其與新竹商港直線距離僅130公里（81英里），因此平潭在2009年設立福州（平潭）綜合實驗區、2012年國務院批准實施《海峽西岸經濟區發展規劃》後，成為大陸執行對台工作的灘頭堡。

▲平潭是與台灣本島直線距離最近的大陸縣城。（圖／記者蔡紹堅攝）

據福平鐵路公司訊息，平潭海峽公鐵兩用大橋是連接福建省會福州和平潭島的重要通道，全長16.34公里，起於福州市長樂區松下鎮，從蘇澳鎮上平潭島。大橋下層設計為時速200公里的雙線I級鐵路，上層設計為時速100公里的雙向六車道高速公路。

其中，大橋全橋共設有4座航道橋，跨度最大的元洪航道橋，採用主孔跨徑532米的鋼桁梁斜拉橋，滿足5萬噸級航道單孔雙向通航。

值得注意的是，由於該地位處颱風多發區，中鐵大橋局還為此耗資3.4億元人民幣，專門為此橋打造了架梁用「大橋海鷗號」，而自2013年開工建設開始，目前橋墩全部完成、全橋實現貫通，並於2019年12月22日開始鋪軌，預計2020年通車。

▲平潭海峽公鐵大橋建設情況。（圖／記者蔡紹堅攝）

屆時，「福平鐵路」段完成後，將正式加入「京台高速鐵路」路線，在北京直達福州最快7小時44分的基礎上，進一步聯通平潭。

根據大陸發展建設，在「十三五規劃」中提出，「建設北京至台灣（台北）」的高鐵路線，其中京台高鐵就是其「四縱四橫」客運專線網的其中「一縱」，包括京滬高速鐵路的北京-蚌埠段、合蚌客運專線、合福客運專線，到達福州。最後計畫興建台灣海峽隧道，從福州通過台灣海峽抵達台灣，但由於兩岸關係現狀和本身工程技術挑戰，雖台灣海峽隧道雖曾於2019年大陸兩會上，再次被政協委員提出，目前仍無具體進展。

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