一圖看懂全台跨年活動！北中南東玩法曝　搭「曙光列車」衝音樂會

▲跨年各地活動。（圖／觀光局提供）

記者李宜秦／台北報導

元旦假期將至，交通部觀光局彙整7個國家風景區，辦理賞夕陽、跨年及迎曙光等活動，全台與離島都有送舊迎新活動，包括阿里山音樂會、東北角曙光音樂會、日月潭跨年晚會、三仙台曙光表演、馬祖北竿升旗典禮等。不過受到本土確診案例影響，福隆迎曙光活動已確定取消。

觀光局表示，想歡送2020年最後一道夕陽、揮別疫情的民眾，可選擇到阿里山參加日出印象音樂會，聆聽感恩音樂饗宴，歡送2020年最後一抹夕陽。而全台最高的跨年活動「梨山」，除了可以欣賞原住民熱情舞蹈外，並可安排到谷關看晚會、泡溫泉、住飯店，去除冷冽嚴寒迎向晨煦陽光。

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觀光局也推薦，民眾可到屏東參加東港鎮跨年晚會，一邊吃東港美食，一邊看表演以及體驗大鵬灣國家風景區潟湖風光美景。

▲▼元旦連假期間多處都有舉辦跨年活動。（圖／觀光局提供）

北部民眾可以選擇搭乘台鐵曙光列車，至東北角福隆海水浴場遊玩，民眾可至周邊順遊，包括舊草嶺環狀線自行車逍遙遊，三貂角燈塔步道健行及至靈鷲山進行新春祈福之旅等。

中部民眾可前往日月潭欣賞煙火音樂跨年晚會，在湖光水色霧氣繚繞之間，等待曙光乍現，迎接新年，並有晨曦音樂會及原聲天籟等精彩表演。

南部民眾可搭台灣好行到阿里山參加「日出印象音樂會」，來自阿里山高山上的天籟演奏，一同展開一場高海拔、高品質、高水準的三高日出印象音樂會。

▲▼全台各地都有迎曙光、音樂會活動。（圖／觀光局提供）

東部民眾則可前往台東三仙台礫灘旁岩石曙光舞台，感受現場表演樂團結合燈光，以不同的節奏、色調創造出不同情境，一同迎接本島第1道幸福曙光。

至於離島部分，則可選擇到馬祖北竿島上參加升旗典禮，在國家級島嶼與百年古蹟、沙灘美景陪伴下迎新年賞日出，還可參加熱血的健行路跑活動，用健康及微笑開啟你的2021年。

觀光局表示，所有詳細資訊可於台灣觀光資訊網或相關國家風景區管理處網站查詢。因跨年活動適逢連假期間，各項跨年及迎曙光活動皆於半夜清晨之間，道路視線較昏暗，能見度較低，鼓勵民眾多多搭乘公共運輸或接駁車參與各活動，並請事先做好禦寒保暖準備。