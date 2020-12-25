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林俊憲：航空業若無法做好自主管理　應由指揮中心統一管理

▲▼立法院院會 行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 立委林俊憲。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委林俊憲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

紐籍機師不遵守防疫規範，傳染給本國籍女性友人，造成台灣超過253天未出現本土確診案例破功，也讓外界質疑，中央流行疫情指揮中心對於航空業彈性防疫規範太過寬鬆。對此，民進黨立委林俊憲25日表示，給予航空業彈性，是為了讓他們帶動台灣的經濟，但如果航空業無法自主管理好的話，「那很抱歉，就換指揮中心來統一管理」。

林俊憲表示，台灣歷經了200多天沒有本土案例後，一出現本土病例，大家都非常緊張。前幾天有位彭博的駐台記者說，來台灣生活快一年，這裡的生活「正常到荒謬」，在他眼中，台灣人能夠維持跟沒有疫情時差不多的生活，這是非常不可思議的。

林俊憲提及，有非常多的民眾向他反應，為何航空業可以有比較彈性的防疫規範，其實這是為了維持經濟成長的折衷方式。大家可能會以為台灣今年的航空業是負成長，但根據桃園機場統計，今年6月以後，桃機的貨運量就轉負為正，甚至大幅度成長。

林俊憲指出，以目前最新的10月資料來說，2019年的10月貨運量是19.6萬公噸，到了2020年居然高達22.5萬公噸，成長14.62%，前面幾個月也都是10%以上的成長。

林俊憲說，雖然人員無法移動確實帶給航空業很大影響，但台灣的亮眼經濟表現也帶動貨運需求。例如11月的外銷訂單就突破歷史新高，貨運業也高度成長，飛行人員的需求其實非常大，才會給航空公司較彈性的防疫措施。

林俊憲認為，防疫做得好不好其實不只是看病例數，也要看日常生活改變了多少。台灣之所以被國際媒體稱讚，就是因為除了防疫成功外，經濟表現還屢創新高。做到這兩者平衡其實非常困難，而航空人員的防疫規範就是一個例子。

林俊憲批評，紐籍機師的個案當然非常可惡，除了長榮將其免職外，交通部也宣布將重罰長榮100萬元，衛福部更表示正在擬定罰則、甚至不准再適用航空防疫規範。

林俊憲表示，給予航空業彈性，是為了讓他們帶動台灣的經濟，但如果航空業無法自主管理好的話，「那很抱歉，就換指揮中心來統一管理」，絕不會容忍防疫漏洞再次出現。

▼根據桃園機場統計，今年6月以後，桃機的貨運量就轉負為正，甚至大幅度成長。（圖／林俊憲辦公室提供）

▲▼林俊憲指出，根據桃園機場統計，今年6月以後，桃機的貨運量就轉負為正，甚至大幅度成長。（圖／林俊憲辦公室提供）

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