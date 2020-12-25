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傳統市場搖身變新打卡點　關東市場表現客家紅磚特色

▲林智堅今前往關東市場視察，攤商們熱情打招呼。（圖／新竹市政府提供）

▲林智堅今前往關東市場視察，攤商們熱情打招呼。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者 蔡文綺／新竹報導

竹市公有建築美學再現，新竹市府為保存、推廣客家文化，將25年歷史的關東市場重新改造，以彩釉玻璃帷幕搭建出風雨走廊，除了美觀更呈現出客家紅磚造建築意象，新竹市長林智堅表示，本月底關東市場風雨走廊、一樓硬體設備升級都將完工，預計明年底還將有客家圖書館、客家會館等進駐，讓關東市場成為客家文化的推廣中心。

林智堅今前往關東市場視察，攤商們都熱情打招呼，林智堅市長表示，關東橋地區客家人口比例高達六成，係新竹市深具特色的傳統客家聚落，關東市場更是重要生活據點，市府向中央爭取超過5千萬經費推動「關東客家主題市場改造計畫」，將原來老舊傳統關東市場改造成複合式客家文化基地，另外，也升級市場硬體設施，如新增風雨走廊、解決漏水等問題，讓民眾採購更舒適。

林智堅說，關東市場首先以新增風雨走廊改造外觀、升級一樓硬體設備，風雨走廊找來青年建築師謝宜家團隊設計，造型線條呈現出新竹山嵐線，還以深淺不一的彩釉玻璃表現出客家紅磚造建築意象，其中，建築師還特別將客家紅磚建築專屬橫向排列模式融入設計中。

另外，一樓硬體設備除了加強排水、改善空調等，更拆除閒置車道、手扶梯，美化攤位及拓寬走道空間等，讓市場更加寬敞，也避免潮濕及難聞氣味等問題。

文化局表示，關東市場將在明年底（110年），在三樓建置客家主題圖書館，以紓解鄰近圖書館金山分館一位難求的問題，同時四樓客家會館將會調整展示空間，以辦理各項主題展覽、客語教學以及親子活動。

新竹市政府表示，往後關東市場將以建築、食物、展覽多方面來呈現客家文化，民眾可在此採購各項客家特色食材，還能到圖書館閱覽客語繪本，或參加客語課程，讓市民自然地沉浸在客家文化氛圍中。

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