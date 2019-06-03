關東市場改造　竹市首座客家主題據點開工

▲「關東客家主題市場改造計畫」今(3)日舉行開工典禮。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

為推動新竹市客家文化傳承，竹市府106年起積極籌劃「關東客家主題市場改造計畫」，歷經兩年半的經費爭取、規劃及協調，3日舉行開工典禮，打造竹市首座客家主題據點，新竹市副市長沈慧虹表示，本次第一期工程包括一、二樓硬體更新，新設風雨走廊、閒置車道拆除、市場內部通風照明及停車空間改善，要給予鄉親和攤販更好的整體環境，未來還會接續啟動三、四樓的客家圖書館與主題會館工程，兩期共將投入近一億的經費，除大幅提升關東市場整體環境，更喚回你我記憶中的人情味。

關東市場第一期工程將拆除閒置車道、手扶梯，增加攤位及走道空間，並加入客家元素的設計，基礎工程的排水、通風及照明等全部更新，改善傳統市場給人擁擠、潮濕及難聞氣味的印象，建築外觀將新設風雨走廊及梯廳，外形採用客家三合院簷形式增添視覺亮點，加上現代材料的網版印刷玻璃，兼具美觀及遮蔽功能，讓關東市場增添鮮明的客家文化意象，也將重新整理戶外凌亂的停車空間，打造通透的廣場，第一期工程經費4970萬，預計2020年4月完工。

沈慧虹指出，新竹市政府重視客家文化的推廣與保存，希望讓市民記憶中的人情味可以保留，生活是傳承傳統文化最好的方式，「孩子的記憶需要被營造，長輩的記憶需要被喚回」她強調，市府會秉持傳承客家文化及生活的精神讓關東市場脫胎換骨。

「市場要有生活味與人情味，就是不要有怪味」沈慧虹副市長指出，第一期工程著重照明、通風與市場室內走道空間的整體改善，希望給鄉親及攤販更好的採買與販售環境，閒置的二樓空間更要打造客家美食街，以後要找在地客家傳統美味，關東市場可以讓鄉親一站購足。

此外，未來關東市場三、四樓還將規劃客家圖書館與客家主題會館，兩期的改造工程將整合各樓層空間，提供消費採買、閱讀、親子休閒、社區互動等多元功能，成為新竹市傳統及新興世代，皆能共享的客家文化據點，更讓客家文化向下紮根，融入你我的生活中，也將是竹市首作。

客委會副主委范佐銘表示，市政府在關東市場的改造與規劃上非常用心及認真，不只讓攤販可以繼續經營，未來設置的客家圖書館與客家會館都是讓客家文化得以持續傳承的方式，他分享，來到這裡可以很自在使用客家話溝通，是一件很棒的事，他更期待完工後的關東客家主題市場一定會成為一座嶄新的客家新亮點。

新竹市文化局副局長李欣耀表示，關東客家主題市場改造計畫將分為二期施作，第一期工程經費已獲客委會核定補助，共將投入4970萬打造；未來關東市場一、二樓將成為客家美食集散地，市民能親切地使用客語，採購各項客家特色食材，讓在地的客家飲食文化、習俗能自然地呈現；親子則能利用3樓的圖書館閱覽客語繪本，或至4樓參觀主題展覽、加入客語教學課程。

此外，4月份已再度獲得客委會核定補助第二期計畫，市府規劃再投入4,500萬的工程經費，計畫將於目前閒置的3樓空間，新設客家主題圖書館，紓解鄰近文化局圖書館金山分館一位難求的問題；另外4樓客家會館空間調整後，將更適合辦理各項主題展覽、客語教學、以及親子活動。第二期工程目前正積極辦理經費審議事宜，未來將接續第一期工程施作，全部工程預計於2020年底完成。

關東客家主題市場改造計畫，不但提供舒適的採買、飲食、閱覽及文化的多元空間，更讓市民能在市場、圖書館、藝文空間等不同場域中，沉浸在客庄日常生活氛圍，自然地接觸及理解客家文化與精神，使關東市場成為客家文化的推廣中心、新世代客家文化的新亮點。