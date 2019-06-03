　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
地方 地方焦點

關東市場改造　竹市首座客家主題據點開工

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲「關東客家主題市場改造計畫」今(3)日舉行開工典禮。（圖／新竹市政府提供）

▲「關東客家主題市場改造計畫」今(3)日舉行開工典禮。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

為推動新竹市客家文化傳承，竹市府106年起積極籌劃「關東客家主題市場改造計畫」，歷經兩年半的經費爭取、規劃及協調，3日舉行開工典禮，打造竹市首座客家主題據點，新竹市副市長沈慧虹表示，本次第一期工程包括一、二樓硬體更新，新設風雨走廊、閒置車道拆除、市場內部通風照明及停車空間改善，要給予鄉親和攤販更好的整體環境，未來還會接續啟動三、四樓的客家圖書館與主題會館工程，兩期共將投入近一億的經費，除大幅提升關東市場整體環境，更喚回你我記憶中的人情味。

關東市場第一期工程將拆除閒置車道、手扶梯，增加攤位及走道空間，並加入客家元素的設計，基礎工程的排水、通風及照明等全部更新，改善傳統市場給人擁擠、潮濕及難聞氣味的印象，建築外觀將新設風雨走廊及梯廳，外形採用客家三合院簷形式增添視覺亮點，加上現代材料的網版印刷玻璃，兼具美觀及遮蔽功能，讓關東市場增添鮮明的客家文化意象，也將重新整理戶外凌亂的停車空間，打造通透的廣場，第一期工程經費4970萬，預計2020年4月完工。

沈慧虹指出，新竹市政府重視客家文化的推廣與保存，希望讓市民記憶中的人情味可以保留，生活是傳承傳統文化最好的方式，「孩子的記憶需要被營造，長輩的記憶需要被喚回」她強調，市府會秉持傳承客家文化及生活的精神讓關東市場脫胎換骨。

「市場要有生活味與人情味，就是不要有怪味」沈慧虹副市長指出，第一期工程著重照明、通風與市場室內走道空間的整體改善，希望給鄉親及攤販更好的採買與販售環境，閒置的二樓空間更要打造客家美食街，以後要找在地客家傳統美味，關東市場可以讓鄉親一站購足。

此外，未來關東市場三、四樓還將規劃客家圖書館與客家主題會館，兩期的改造工程將整合各樓層空間，提供消費採買、閱讀、親子休閒、社區互動等多元功能，成為新竹市傳統及新興世代，皆能共享的客家文化據點，更讓客家文化向下紮根，融入你我的生活中，也將是竹市首作。

客委會副主委范佐銘表示，市政府在關東市場的改造與規劃上非常用心及認真，不只讓攤販可以繼續經營，未來設置的客家圖書館與客家會館都是讓客家文化得以持續傳承的方式，他分享，來到這裡可以很自在使用客家話溝通，是一件很棒的事，他更期待完工後的關東客家主題市場一定會成為一座嶄新的客家新亮點。

新竹市文化局副局長李欣耀表示，關東客家主題市場改造計畫將分為二期施作，第一期工程經費已獲客委會核定補助，共將投入4970萬打造；未來關東市場一、二樓將成為客家美食集散地，市民能親切地使用客語，採購各項客家特色食材，讓在地的客家飲食文化、習俗能自然地呈現；親子則能利用3樓的圖書館閱覽客語繪本，或至4樓參觀主題展覽、加入客語教學課程。

此外，4月份已再度獲得客委會核定補助第二期計畫，市府規劃再投入4,500萬的工程經費，計畫將於目前閒置的3樓空間，新設客家主題圖書館，紓解鄰近文化局圖書館金山分館一位難求的問題；另外4樓客家會館空間調整後，將更適合辦理各項主題展覽、客語教學、以及親子活動。第二期工程目前正積極辦理經費審議事宜，未來將接續第一期工程施作，全部工程預計於2020年底完成。

關東客家主題市場改造計畫，不但提供舒適的採買、飲食、閱覽及文化的多元空間，更讓市民能在市場、圖書館、藝文空間等不同場域中，沉浸在客庄日常生活氛圍，自然地接觸及理解客家文化與精神，使關東市場成為客家文化的推廣中心、新世代客家文化的新亮點。

ET快訊
女嬰上顎驚現大黑斑！23歲媽火速衝診所　醫生刮下一看…糗了
KAWS聯名款發售！UNIQLO大暴動「屍速列車」…模特被扒
全台首張！Google Play上買APP　僅花30元中千萬
3-4月18張千萬中獎發票明細出爐

關鍵字：關東市場,新竹市,客家主題

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台灣第一芒　屏東縣獅子鄉芒果節熱鬧開幕

請注意！　端節連假去龍潭參加龍舟活動　警方進行交管

關東市場改造　竹市首座客家主題據點開工

春遊補助1晚5百月底截止　中市府：再抽7萬元電動機車

台南望明社區偕華山長輩共慶端午　 鄉里「包粽」動起來

過端午我們不一樣！　桃園皮影人偶DIY　紅臉戲偶代表勇敢…

抵制日本農產品降關稅　南投縣長林明溱號召農民、各縣市長包圍立院

以前開怪手...　枋寮農友余志強愛文芒果種出一片天

台日混血溫室洋香瓜「高雄2號－橘后」　香甜又多汁

漁電共生政策對沿海生態衝擊有多少？　陳亭妃開公聽會了解

高雄正妹6/1上凱道受訪頻笑場　「空話說得非常美好」露餡非韓粉

小女孩看完《阿拉丁》：你的魔法呢？　威爾史密斯「機智暖答」保住夢想

陸國防部長魏鳳和喊話　「有人敢分裂台灣將不惜一戰！」

沒健保超可怕！醫療費像天文數字　在美國生一次病就要上百萬台幣

這就是B-boy！集體龍捲風　《街舞2》Breaking對決嗨到炸

美空軍官校畢典唱名「TAIWAN」　國軍揮舞我國國旗獲熱烈掌聲

最高榮譽！醫院首次「英雄行走」　列隊歡呼＋鼓掌致謝器官捐贈者

瘦子準備生日驚喜...大淵開門沒人　傻眼：我差點自己買蛋糕！

迪麗熱巴熱褲大跳《愛你》　超甜發射手指愛心...男學員都瘋了！

【這就是街舞2】EP3精華 Breaking對決！腹肌龍捲風讓小豬.吳建豪嗨到情緒炸翻

台灣第一芒　屏東縣獅子鄉芒果節熱鬧開幕

請注意！　端節連假去龍潭參加龍舟活動　警方進行交管

關東市場改造　竹市首座客家主題據點開工

春遊補助1晚5百月底截止　中市府：再抽7萬元電動機車

台南望明社區偕華山長輩共慶端午　 鄉里「包粽」動起來

過端午我們不一樣！　桃園皮影人偶DIY　紅臉戲偶代表勇敢…

抵制日本農產品降關稅　南投縣長林明溱號召農民、各縣市長包圍立院

以前開怪手...　枋寮農友余志強愛文芒果種出一片天

台日混血溫室洋香瓜「高雄2號－橘后」　香甜又多汁

漁電共生政策對沿海生態衝擊有多少？　陳亭妃開公聽會了解

加入《星際異攻隊3》合體星爵？　「雷神索爾」答應了！

戰火蔓延教育界！陸一季度「公派赴美」拒簽率達13.5%...去年全年僅3.2%

未來房子和現金「那個更值錢」？　房產達人給答案

小三裸照嗆聲！老公養了她的孩子　苦情孕妻氣到差點流產

獨／「新莊王小姐」關鍵證人　黃文財現身曝「神隱」多日原因

喚妻買飲料！人夫曝「空罐放冰箱」都市傳說　千人有共鳴：我家也是

去過太多地方了！蔡淑臻竟不知日月潭是在南投

野生Sandy、曾沛慈現日本街頭！　衝去吃「草莓冰」結果糗翻了

大逆轉！茂管處貪官喝花酒案一審無罪　二審重判10年2月

韓職／SK飛龍迅速簽下索沙　2日晚上快刀決定網羅　

帶清純絕美女友賞櫻花！　下秒他掏出粉色遙控器...妹子秒腿軟

地方熱門新聞

新北工廠校正　調查員登廠拜訪

月開110張罰單　新北嚴打違規..

馬祖海巡擴大掃蕩　加強查緝走私

王金平不排除赴陸訪問　若干恢復..

桃園大溪一德里　「包粽派對」真..

鄭文燦：桃園鐵路地下化　再等7..

世界無菸日　醫院教你控糖清肺防..

檢修工人遭煤炭掩埋　已無生命跡..

寶成50復育原生種　追求有品質..

50元肉絲蛋炒飯爆量炸裂　神店..

長女畢業成果展　學生秀技藝做公..

長中設計群參加瓩設計獎　蔡喬羽..

因應台商鮭魚返鄉　市府已整理出..

漁電共生對沿海生態衝擊　開公聽..

更多熱門

相關新聞

桃園、新竹之戰因雨延賽

28日玉山盃青棒錦標賽A、B各有一場敗部冠軍賽事，A組桃園市與新竹市交手，B組台東縣與台北市交手，搶最後兩張四強賽門票。

大鳳梨加持！新竹市再一勝進四強

王苡丞延長賽建功　竹市險勝南投

華南少棒台南教頭欣慰後段棒次發威

玉山盃竹市戰力完整　目標再衝4強

讀者迴響

發燒話題

金曲獎 NBA冠軍戰 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 具荷拉 喬喬 宋讚養 隨機殺人 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 許瑋甯 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

快訊／東大門夜市陷火海！攤販：爆炸聲很多

騎山路回家！女兒尿尿說一段話　媽飆到天公廟

遊地府見到過世阿公！國二女醒來才知出大事

帶小三出國…男「機場巧遇岳母」糗了

韓國瑜爆氣：你這種議員才不適任

爸外地工作！村長闖屋性侵殺死媽、弟、妹

新即時電價　下午1到3點不吹冷氣最省

踮腳拿泡麵！短裙女險露「白皙翹臀」

iTunes臉書、IG貼文　全部刪光了

高嘉瑜遇「湖光女神」！網暴動：我變心了

不用買我的！她偷喝男友紅茶震驚了

脫北士兵中7槍「身藏27cm寄生蟲」近況曝光

吃生醃嗆蟹　她染溶血性弧菌昏迷

她用牙刷刮下體…還整支塞！醫問原因傻了

9歲兒弄丟母手機　被活活打死

更多

最夯影音

更多

高雄正妹6/1上凱道受訪頻笑場　「空話說得非常美好」露餡非韓粉

小女孩看完《阿拉丁》：你的魔法呢？　威爾史密斯「機智暖答」保住夢想

陸國防部長魏鳳和喊話　「有人敢分裂台灣將不惜一戰！」

沒健保超可怕！醫療費像天文數字　在美國生一次病就要上百萬台幣

這就是B-boy！集體龍捲風　《街舞2》Breaking對決嗨到炸

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面