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路人報案地方里長關心　 搶銀行演練逼真行員超有感！

▲台南市佳里分局在佳里區農會子龍分部演練「金融機構防搶演練」，鴛鴦雙煞持槍行搶，由於獻過逼真，路人紛紛報案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市佳里分局在佳里區農會子龍分部演練「金融機構防搶演練」，鴛鴦雙煞持槍行搶，由於獻過逼真，路人紛紛報案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

年關將屆各金融機構、銀樓等財物資金匯集處所，有大量資金匯入（兌），民眾提取大量現金，容易成為歹徒覬覦下手目標，佳里分局特利用利用聖誕節下午2時30分，在佳里區農會子龍分部演練「金融機構防搶演練」，鴛鴦雙煞持槍行搶，由於獻過逼真，路人紛紛報案，行員大喊「超有感！」。

這次演練，由個性沈穏內練，演技自然配合度高的佳里分局偵查隊最資淺的郭小隊長「成哥」與林偵查佐「玲妹」扮演持槍歹徒，鴛鴦雙煞進入農會營業廳，雙雙舉槍控制現場行員與民眾，高喊搶劫，同時以手槍脅迫行員，得手現金後迅速往麻豆區方向。

▲台南市佳里分局在佳里區農會子龍分部演練「金融機構防搶演練」，鴛鴦雙煞持槍行搶，由於獻過逼真，路人紛紛報案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

行員馬上按警鈴報案，員警到場立即通報佳里分局勤務指揮中心，進行攔截圍捕動作，在場員警指導行員，如何因應模擬搶劫情況，做好報案紀錄及後續的處置作為，警方順利在外環道路旁的空地發現「歹徒」行徑，進行攔截圍捕行動，逮捕該鴛鴦強盜犯。

本次演練逼真，演技生動令人印象深刻，尤其扮演搶銀行歹徒，部分路過民眾當場受到驚嚇且打電話報案，並驚動里長趕到現場關心，經現場警察立即說明，並看見警方在銀行外舉牌告示防搶演練中，發現是演練才鬆一口氣。

▲台南市佳里分局在佳里區農會子龍分部演練「金融機構防搶演練」，鴛鴦雙煞持槍行搶，由於獻過逼真，路人紛紛報案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

在場行員也表示，演歹徒的郭小隊長表現令人深刻，讓民眾以為真的搶劫，直呼是實力派演員。而搶劫過程連擔任其中一位「玲妹」搶匪也被演技十足的「成哥」動作嚇到蹲下，讓在場的人直呼逼真、偷笑。

▲台南市佳里分局在佳里區農會子龍分部演練「金融機構防搶演練」，鴛鴦雙煞持槍行搶，由於獻過逼真，路人紛紛報案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

佳里分局甘炎民分局長呼籲民眾如欲運用大量現金，請儘量使用轉帳方式處理，或由親友、同事陪同下提領取，以便相互照應，並可隨時向當地警察機關申請警力護鈔以策安全。若遇搶奪強盜案件，則應保持冷靜，記下車號與歹徒逃逸路線，然後迅速撥打「110」報案，俾利警方能於最短時間，循線追緝犯嫌，警民合作共同打擊犯罪。藉由本次防搶暨攔截圍捕演練，提升金融機構業者自我安全防衛能力，並提高執勤員警警覺性、機動性，展現警方維護治安的實力與決心。

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