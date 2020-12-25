醫憂不跟英國斷航「變種病毒遲早入侵」　陳時中：這不是一個辦法

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

英國爆出新冠病毒變種，傳播力強，且香港和新加坡都出現個案，不少國家也紛紛禁止英國航班入境，台灣也有醫師認為，不趕快限制英國航班入境，不久就會變種病毒就會傳進台灣。對此，指揮官陳時中則認為「這不是一個辦法，現在進來都要集中檢疫，都嚴正以待，SOP做得很好。」

英國首相強生（Boris Johnson）在12/19宣布，取消原先鬆綁耶誕節5天連假期間，允許3戶家庭在同一個家中團聚的政策，並宣布外出與人見面只能一次一人。英國政府更打破原先的防疫三級制度，破例宣布倫敦進入「第4級限制措施」，嚴格程度幾乎等同3月的全國封鎖，而限制區就在整個倫敦以及英格蘭本島南部。

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台灣也在第一時間做出英國航班減班措施，由長榮和華航輪流執飛，但仍有人認為要進一步禁止航班入境，才不會讓變種病毒傳進台灣。陳時中則表示「跟英國斷航我想沒有這必要，你要斷航，他們從英國又跑到法國去，還是會再從法國回來。」

陳時中強調，有英國旅遊史都不准進來，「我想這不是一個辦法，因為現在進來都要集中檢疫，都嚴正以待，SOP做得很好。」

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