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發現偉大生命起源！小行星「龍宮」超大顆岩屑被開箱　像燒黑木炭

▲▼探測器隼鳥2號今年12月6日降落澳洲時，帶回首批小行星樣本。（圖／路透社）

▲探測器隼鳥2號今年12月6日降落澳洲時，帶回首批小行星樣本。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

日本探測器「隼鳥2號」（Hayabusa2）將小行星「龍宮」（Ryugu）上採集到的岩屑裝上密封艙後送回地球，發現在某個艙室內採集到的石頭長達5毫米至1公分，且質地比預期堅硬，當地媒體形容這些樣本宛如黑色木炭。

根據日媒《時事通信社》報導，日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）於昨（24）日的說法，隼鳥2號將有A、B、C等3個獨立艙室的密封艙投擲回地球，並且分別開箱3個艙室，其中A艙室所裝的小行星龍宮樣本是較小的黑色沙狀顆粒物，C艙室則為直徑5毫米至1公分的小型碎石，不過其質地比專家預期的還要來得更堅硬，甚至在專家計算時撿起獲倒入另個容器都不會碎裂。

該機構表示，此次開箱工作進展十分順利。

▲▼JAXA針對小行星龍宮採集結果進行開廂，並將A與C艙室碎石移至容器中。（圖／翻攝自Twitter@haya2_jaxa）

▲JAXA針對小行星龍宮採集結果進行開廂，並將A與C艙室碎石移至容器中。（圖／翻攝自Twitter@haya2_jaxa）

報導指出，隼鳥2號於2019年7月第2次登上龍宮前，向該科小行星表面發射大金屬彈，藉由製造出人造撞擊坑來讓地下岩石噴發，之後更在撞擊坑附近登陸繼續採集樣本，而A艙室的沙粒是隼鳥2號首度登陸龍宮時所蒐集的樣本。

地球外物質研究組長臼井寬裕分析，該著陸點的岩石很堅硬，又可能較大顆的石礫較容易進入，為了釐清是否為地下物質，需要進行更加詳細的分析。

目前該機構正持續對小行星樣本進行初步檢查，專家期盼這些碎石樣本能為研究太陽系生命起源提供重要關鍵線索。

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