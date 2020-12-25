金正恩秘密基地慘遭公開！美智庫大膽分析北韓「飛彈金三角網絡」

▲美智庫掌握北韓未公開的秘密飛彈基地，圖為北韓試射超大型多管火箭。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

美國華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）內的韓籍客座教授維克托•車（Victor Cha）與衛星分析研究專家貝穆德斯（Joseph Bermudez）在長期探討北韓（朝鮮）問題的網站Beyond Parallel上公開一份研究報告，分析被平壤當局隱瞞多年的彈道飛彈作戰秘密基地，該基地可佈署火星、飛毛腿系列等近中程距離飛彈。

根據《韓聯社》報導，維克托與貝穆德斯在報告中分析位於北韓黃海北道谷山郡的蘆洞（갈골，意譯）飛彈基地，該處為境內最精銳的15至20處未公開飛彈基地中的其中一處，基地為旅級戰鬥部隊，佈署射程300公里的火星5型（飛毛腿B）、射程500公里的火星6型（飛毛腿C）等短程彈道飛彈，以及射程1000公里的火星9型（飛毛腿ER）中程彈道飛彈。

其中車輛移動型特殊建築高13至15公尺，在移動式發射車輛上可裝載火星5型與火星6型飛彈，並進行相關訓練與裝備整治工作。且基地內藏有10處地下設施，可用於放置9至12輛不同大小的移動式發射車與飛彈。

報告指出，該基地應於1980年代中後期開始興建，不過沒有完整資訊能夠證明該基地具體的啟用與完工時間，「從近期的衛星監測照片來看，該基地不僅處於啟用狀態、經過妥善管理，且過去2年來該地不斷經過開發。」

報告評論，蘆洞基地與沙崁墨（Sakkanmol，삭간몰或作삿갓몰，經當地人考證後，詳細韓文地名與漢字對譯不詳）、江原道安邊郡金泉里（금천리）基地形成北韓前線戰略彈道飛彈基地的黃金三角安全帶，與新五里、上南里、柳山里（유산리，音譯）等散佈在北韓境內各地的秘密飛彈基地，構成北韓彈道飛彈網絡的一環。

據悉，北韓當局向外界刻意隱瞞至少20處秘密飛彈基地，CSIS從2018年11月正式在報告中確認13處地點後，便不斷公開相關研究。

►一言不合就開炸！金正恩「崩逝」真假難辨...破天荒道歉

►北韓鎖國快餓死！40多歲男「不想努力」偷牛吃...慘遭金正恩處死

聽Podcast掌握美選及國際局勢

►上班族熬夜、壓力大？一天一包養顏美容

