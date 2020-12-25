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他PO照喊「埃及下雪了」！網曝背後真相全笑翻：還拿給媽看

實習記者陳妙津／綜合報導

受氣候變遷影響，世界各地頻傳氣候異常。近日有日本網友在推特上PO出一張照片，宣稱「埃及下雪了」，引起網友熱議，並吸引超過9萬人按讚，1萬多人轉發。

據日本媒體「Jタウンネット」報導，日本網友「東洋水」在推特PO出照片，只見畫面中矗立著金字塔及獅身人面像，但包括地上都覆蓋著皚皚白雪，彷彿處於極寒氣候中，和以撒哈拉沙漠聞名的炎熱氣候截然不同。「東洋水」還附文寫著，「埃及下雪了…氣候異常」，引來許多網友討論。

不過照片很快就被眼尖的網友識破玄機，原來該處並非在真正的埃及所拍，而是日本栃木縣日光市的遊樂園「東武世界廣場」的設施，該樂園以仿造世界各地縮小版名勝而文明，如果仔細觀察照片，還能發現金字塔後頭出現不屬於埃及的鐵塔景觀。

網友紛紛留言表示，「剛剛還拿去給我媽看，結果是假的」、「我還真的被騙」、「一瞬間還真信了」、「難怪後面有奇怪的鐵塔」。不過也有網友貼出新聞佐證，2013年時，埃及確實曾出現數十年來首次降雪的特殊氣候。

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