「民進黨強硬手段令人相當憤怒！」朱立倫氣炸：革命已是義務

▲立法院會審查萊豬行政命令，江啟臣帶領國民黨團抗議並鞠躬道歉。（圖／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／新北報導

開放含萊克多巴胺豬、牛肉進口9項行政命令24於立法院正式通過，將在1月1日確定進口萊豬。對此，前新北市長朱立倫表示，最基本的萊劑標示、萊豬不進校園全被封殺，「當獨裁成為事實、革命就是義務」。

朱立倫晚間於臉書發文指出，民進黨今天在立法院強行通過9項行政命令，讓所有民眾在這個平安夜，心中感到相當不安。連基本的萊劑標示、萊豬不進校園，保護學童食品健康安全，都被民進黨以強硬手段封殺，令人相當憤怒。

「當獨裁成為事實、革命就是義務。」朱立倫說，請民進黨記住這句話，最後人民會用選票奉還，身為最大的在野黨，不要小看他們守護民眾自由的決心。

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