獨／遭騙53萬！菲洋Jacky現身曝詐欺犯手法：他裝闊送假貨

記者黃宥寧／台北報導

菲洋Jacky曾參加《超級新人王》在節目中表現活躍甚至奪冠軍，想多開拓人脈的他，在交友軟體上認識一位自稱土地開發的50歲曾姓男子，前後相處近半年，曾男向他邀約一起去日本玩且「吳念軒、JR、鍾漢良都會同行喔」，菲洋不疑有他，卻慘遭騙53萬7900元，23日地檢署依詐欺罪將曾男起訴。菲洋接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，真的很希望對方趕快還錢並接受法律制裁。

▲藝人菲洋曾參加《超級新人王》得冠軍，去年在交友軟體上認識一名Ken的男子卻慘遭騙53萬。（圖／記者黃宥寧攝）

菲洋受訪時表示，去年10月2人在交友網站上認識曾男，並約在KTV唱歌，曾男態度相當好，身上穿戴幾乎都是名牌。並自稱自己在信義區擁有豪宅，職業是土地開發，在東南亞都有地，也認識相當多藝人。菲洋與女性友人都認為曾男沒什麼異狀，當天也處得相當愉快並且「阿莎力」將當天唱歌、飲食費全付了。

一週後，曾男表示「要幫自己乾兒子過生日」，並邀約他們一起去台中、台南4天3夜旅行，行程排得相當豐富，但是1人得付7000元。半年內，曾男與菲洋都用Line聯絡，也與菲洋朋友一起到台灣各地旅行，朋友對他印象也都相當好。菲洋表示，曾男出手大方，還送他們名錶、項鍊當禮物。

▼菲洋提供當初曾男邀約他們一起參與乾兒子生日，並且到中南玩的行程及價格。（圖／菲洋Jacky提供）

曾男臭屁說自己認識相當多藝人，「連港星鍾漢良當年也是他捧紅的，包括羅志祥綽號（豬肝仔兒）也是他幫忙取的」，讓涉世未深的菲洋深信不疑。曾男利用菲洋對他的信任，在去年底表示今年2月初會和吳念軒、JR、鍾漢良一起到日本玩8天7夜，讓菲洋與其他朋友感到相當興奮，加上前段時間大家都處得不錯，並決定要一起去玩。但曾男表示旅費1人要花48900元，並列出行程給菲洋看。 菲洋剖心揪了10個好友加上他共11人，總共掏出53萬7900元現金。

▼菲洋拿出當初曾男邀約到日本玩的行程及價格。（圖／菲洋Jacky提供）



旅遊時間將近，曾男卻遲遲沒有將航班資訊告知他們，菲洋朋友覺得不對勁並向藝人吳念軒本人做詢問，沒想到得到驚人回應。吳念軒表示根本沒有這行程，也不認識對方，並提醒可能是被詐騙了。菲洋憤怒表示，曾男根本一直在騙，在2月中左右，曾男用未顯示號碼的手機傳訊來表示「我手機壞掉，約3月10日碰面，要將旅費退還」，不過人就消失了。

▼藝人吳念軒表示沒有此行程，並提醒可能被騙了。（圖／菲洋Jacky提供）

菲洋對於自己和其他友人遭騙憤怒提告，由新北市刑警大隊偵查，警方請他指認照片，才得知原來對方是被通緝多年的詐欺犯，惡劣的是他以類似手法詐騙其餘受害者。菲洋想拿當初對方送的手錶去典當，才發現竟是假貨。

菲洋又氣又無奈表示：「自己真的太傻而且很荒謬，沒想到這種事情竟發生在自己身上。」他會勇敢站出自己面對被詐騙，就是因為知道還有更多其他受害者，並且希望可以站出來一起指認。

▼曾姓男子自稱職業土地開發且時常身穿名牌 ，但實際上是招搖撞騙的騙子。（圖／記者黃宥寧翻攝）





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