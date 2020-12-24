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首度獲獎！桃機第一航廈、周邊空調整建　獲公共工程金質獎

▲▼第20屆「公共工程金質獎」今(24)日舉行頒獎典禮，工程會主任委員吳澤成頒發「設施類佳作」，由桃園機場公司維護處長易顯榮代表領獎。（圖／桃機提供）

▲第20屆「公共工程金質獎」今日舉行頒獎典禮，工程會主任委員吳澤成（左）頒發「設施類佳作」，由桃園機場公司維護處長易顯榮（右）代表領獎。（圖／桃機提供）

記者賴文萱／台北報導

第20屆「公共工程金質獎」今（24）日舉行頒獎典禮，桃園機場公司今年首度獲獎，以「桃園國際機場第一航廈及其周邊空調系統設備整建計畫工程」榮獲設施類佳作，顯見機場公司提升公共工程品質有成，規劃設計與施工備受各界肯定。

桃機表示，獲獎是一種肯定更是責任的延續，機場公司將持續推動公共工程與旅客服務品質，同時響應政府節能減碳政策，以善盡企業社會責任，打造值得國人驕傲的世界標竿機場。

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由行政院公共工程委員會所舉辦的「公共工程金質獎」，目的為選拔年度優異之工程主辦機關、廠商及個人，有工程界奧斯卡之稱，為國家公共工程的最高榮譽。

本屆計有78件工程參選，創歷年新高，得獎計55件，特優5件、優等26件及佳作24件。「桃園國際機場第一航廈及其周邊空調系統設備整建計畫工程」於107年12月底開工，範圍包含第一航廈出入境大廳、南北登機長廊、候機室以及舊海關大樓，機場公司利用疫情期間加速施工，在工程人員日以繼夜的努力下，已於109年7月31日提前1個月完工。

▲▼候機室增設獨立運作之立式空調箱，流線格柵造型融合整體空間設計，有效改善候機室因陽光西曬、登機前旅客湧入，造成室溫驟升所帶來不適感。（圖／桃機提供）

▲候機室增設獨立運作之立式空調箱，流線格柵造型融合整體空間設計，有效改善候機室因陽光西曬、登機前旅客湧入，造成室溫驟升所帶來不適感。（圖／桃機提供）

空調系統為機場關鍵基礎設施之一，尤其在桃園機場這樣24小時運作的環境，設備在長時間運作之下已達使用年限，且運轉效能逐漸降低。本次工程汰換暨新設空調設備計370台，其中候機室增設獨立運作之立式空調箱，流線格柵造型融合整體空間設計，並應用智慧化系統計算空調需求，達到節能並兼顧舒適之目的，有效改善候機室因陽光西曬、登機前旅客湧入，造成室溫驟升所帶來不適感。

透過設施效能的提升，不但節省電費支出，其減碳量更相當於一座大安森林公園一年的吸碳量；同時機場公司也利用本次施工進行長廊既有管線整理，使未來機場維護管理更為便利。另為將施工對於機場營運與旅客的影響降到最低，工程採先建後拆與夜間施工之方式，相關執行成果於評審委員現地審查過程中獲得高度肯定。

隨著國際疫情發展，桃園機場除了在國門第一線嚴格防疫，更全力進行機場軟硬體設施設備的修繕更新，把握時機積極推動各項建設，並嚴格把關要求施工品質，期待未來疫情過後，能以更優質的服務水準，為桃園機場開啟新的篇章。

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