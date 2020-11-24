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影／疫情衝擊！桃機最大出國接駁停車場「五福」歇業...30駕駛慘資遣

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記者沈繼昌／桃園報導

受到新冠肺炎疫情衝擊，桃園國際機場出國人數銳減九成以上，其中靠旅客出入境接駁車的停車場業者自疫情開始幾乎沒有旅客，其中最大的五福停車場業者最近悄悄關門歇業，吳姓業者透露，今年2月至今，幾乎沒有客人上門，在不堪虧損下，再加上停車場即將面臨桃園航空城徵收，業者決定關門結束長達卅餘年接駁停車業務。

▲桃園機場周邊最大的五福出國接駁停車場，難抵疫情導致沒人出國窘狀，已決定關門歇業。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園機場周邊最大的五福出國接駁停車場，難抵疫情導致沒人出國窘狀，已決定關門歇業。（圖／記者沈繼昌攝）

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▲桃園機場周邊最大的五福出國接駁停車場，以往出國旅客林立的櫃台早已空無一人。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園機場周邊最大的五福出國接駁停車場，以往出國旅客林立的櫃台早已空無一人。（圖／記者沈繼昌攝）

受到疫情衝擊，不但造成百業蕭條，其中靠桃園機場吃飯的相關產業都面臨倒閉危機，其中以往24小時營業的出國停車場，在桃園機場附近大大小小近廿家業者，如今連最大的五福停車場最近都悄悄關門，偌大的停車場空間僅剩留守同仁幾輛車。

吳姓業者指出，其實不要問有幾家停車場關門，應該說還剩幾家營業，以桃園機場旁三民路為例，以往多達十餘家停車場競爭，現在幾乎都關門了，五福是最晚關門歇業的，日前才將卅餘位駕駛與員工資遣，以免每月動輒數百萬元的開銷費用。

▲桃園機場周邊最大的五福出國接駁停車場，關門歇業後，偌大停車場僅剩業者自己的幾輛車載充場面。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園機場周邊最大的五福出國接駁停車場，關門歇業後，偌大停車場僅剩業者自己的幾輛車載充場面。（圖／記者沈繼昌攝）

吳姓業者說，大概從今年2月份起，每月接駁人數漸降至個位數，最近幾個月幾乎都掛零，業者還必須支付司機與職員薪水，這些都是幾十年老員工，大家共體時艱幾個月後還是只能忍痛關門，同仁也都能理解老闆的辛酸，甚至連接駁用的廂型車都賣掉，目前的窘狀甚至比以前SARS疫情都還慘！

吳姓業者強調，老闆選擇關門的原因除了沒有客人之外，原本的停車場用地已被桃園航空城規劃為汙水處理場用地，預計明後年就會辦理徵收，房東與老闆討論多時才決定收起來不做了，這也是主要原因之二。

▲桃園機場周邊的三民路嘟嘟房旗艦店停車場，出入口已悄悄貼上服務地點改在大園交流道附近，原址早已關閉。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園機場周邊三民路上的嘟嘟房旗艦店停車場，出入口已悄悄貼上服務地點改在大園交流道附近，原址早已關閉。（圖／記者沈繼昌攝）

此外，原本三民路上還有嘟嘟房停車場旗艦店，擁有2千個以上停車位，最近也悄悄在出入口處貼上服務地點改在大園區中正東路上，原址則關閉，據指出，業者用地也在桃園航空城徵收範圍內，早點收掉避免損失慘重；目前僅存車停場營業的大概只剩連勝與日月亭停車場等少數幾家在苦撐，若是政府單位再不重視，僅存的幾家可能也難敵疫情衝擊而關門。

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