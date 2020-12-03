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再奪兩金！　宜蘭水利資源處榮獲兩座「工程奧斯卡獎」

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▲▼宜蘭水資處獲「公共工程金質獎」的「茅仔寮抽水站及引水渠道新建工程」。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲宜蘭水資處獲「公共工程金質獎」的「茅仔寮抽水站及引水渠道新建工程」。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

國內公共工程界之年度盛事，第20屆「公共工程金質獎」得獎名單公布，宜蘭水利資源處再次以「茅仔寮抽水站及引水渠道新建工程」及「下水污泥處理碳化示範驗證廠統包工程」連奪兩金，兩案同時獲得金質獎優等肯定。

▲▼宜蘭水資處獲「公共工程金質獎」的「茅仔寮抽水站及引水渠道新建工程」。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

「茅仔寮抽水站及引水渠道新建工程」工程費約2.5億餘元，建築以「治水神獸」為造型，不但解決漥地水患，還將成為宜蘭熱門地標新景；「下水污泥處理碳化示範驗證廠統包工程」工程費約1.3億餘元，每日可將10噸下水污泥碳化再利用，轉化成有價值的再生燃料，將垃圾廢棄物變黃金，是全國首座污泥碳化示範廠。

▲▼宜蘭水資處獲「公共工程金質獎」的「下水污泥處理碳化示範驗證廠統包工程」。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼宜蘭水資處獲「公共工程金質獎」的「下水污泥處理碳化示範驗證廠統包工程」。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼宜蘭水資處獲「公共工程金質獎」的「下水污泥處理碳化示範驗證廠統包工程」。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

值得一提的是，宜蘭水利資源處2019年即以「宜蘭縣蘇澳鎮阿里史溪抽水站新建工程」獲頒一座金質獎，2020年更是努力不懈更上層樓，除了一舉連奪兩座金質獎外，還獲財政部頒發向有促參界奧斯卡獎之稱的「民間參與公共建設金擘獎」（機關團隊獎優等），同時也獲內政部營建署頒發雨水下水道補助款考核及資料庫考核兩項優等，2020年連獲5獎肯定，可謂百尺竿頭更進一步。

宜蘭素有好山好水之名，水環境的改善一直是縣長林姿妙的施政重點之一，2020年水利資源處獲獎連連更是能看出林姿妙維護水資源環境的決心，後續將持續推動治水、淨水及親水等相關基礎建設，共同拚出宜蘭「勁水」好生活。

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