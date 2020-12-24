又傳送貨員過勞！190公分壯男工作6個月「暴瘦20公斤」...家中暴斃

▲南韓樂天宅配傳一名34歲員工進公司僅半年便過勞死。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓今年受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，宅配物流業務量暴增，卻反而接連造成勞工須在1天內配送數百件包裹而過勞死亡，即便南韓政府曾於11月頒布新政，卻還是傳出不幸消息！樂天宅配（롯데택배）身材健壯的34歲朴姓宅配員昨（23）日暴斃，為今年南韓國內第16起的宅配員死亡案例。死者家屬與工會控訴，繁重的業務量造成其進公司才短短半年，就暴瘦20公斤。

根據韓媒《朝鮮日報》、《韓聯社》，原本身高190公分、體重110公斤的朴姓男子為樂天宅配京畿道水原市勸善區世宗代理店的送貨員，23日被發現在自家死亡，今年7月進入樂天宅配工作後，每天早上6時開始上班，直到晚間9至10時才下班，須在14至15個小時內配送250多件包裹，死者堂姐透露，其生前曾數度表示「累到不想做了」。

▲死者曾於15日向同事提到，當天得送完300多件包裹。（圖／翻攝自該工會臉書）

死者家屬與宅配員過勞死對策委員會於23日前往首爾市中區樂天全球物流總部大樓前舉牌進行記者會，「死者今年7月進樂天宅配工作，公司卻未將其向雇用勞動部申報，導致其成為政府統計之外的黑數。死者在華城端點站工作時，每當卸載貨車晚來、或卸載人力不足時，總會進行包裹分類工作，直到凌晨2時才結束。」

家屬痛訴，這半年期間，每當與死者見面時，總感覺其日漸憔悴消瘦，「儘管今年10月起陸續傳出送貨員過勞死意外時，政府與資方曾承諾將投入1000名人力至包裹分類作業，然而在華城卻連1個人都沒有！」

工會也在記者會上公開朴姓死者本月15日晚間6時30分和其他同事之間的通訊軟體對話紀錄，朴姓死者當時向對方表示，當天目標配送量超過300件包裹，然而直到當時卻仍剩下152件，該日直到晚間11時才下班。

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